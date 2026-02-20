تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد عملية سطو في زحلة.. بيانات استنكار ونداء إلى القوى الأمنية

Lebanon 24
20-02-2026 | 19:51
A-
A+
بعد عملية سطو في زحلة.. بيانات استنكار ونداء إلى القوى الأمنية
بعد عملية سطو في زحلة.. بيانات استنكار ونداء إلى القوى الأمنية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توالت البيانات التي صدرت استنكاراً لعملية السطو التي تعرض لها أحد متاجر بيع الذهب في زحلة، حيث ركزت على أهمية حفظ أمن المدينة وملاحقة المتورطين وتوقيفهم.
 
 
واستنكرت نقابة معلمي صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان في بيان، "بشدة عملية السطو التي استهدفت أحد محال المصوغات الذهبية في مدينة زحلة، حيث أقدم مجهولون على كسر واجهة المحل وسرقة كمية من الذهب قبل فرارهم إلى جهة مجهولة".
 

واعتبرت أن "هذا الاعتداء يشكل تهديدا مباشراً لأمن القطاع وللاستقرار الاقتصادي، ويضرب الثقة بالأسواق التجارية في لبنان".


وطالبت الأجهزة الأمنية المختصة بـ"اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة لكشف الفاعلين وتوقيفهم، وتعزيز التدابير الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية حماية لهذه المهنة الوطنية العريقة".


بدورها، دانت بلدية زحلة – معلّقة وتعنايل عملية السطو التي استهدفت محل "مجوهرات سعد العشي" في بولفار زحلة، مؤكدة أنها تعاملت مع الحادثة بكل جدّية ومسؤولية منذ لحظة وقوعها، إذ تواجد عنصر من الشرطة البلدية فوراً في المكان وبادر إلى ملاحقة السيارة المستخدمة في العملية، إلا أنّ سرعة فرار الفاعلين حالت دون توقيفهم في حينه.


وتشدّد البلدية على أنّها تؤدي واجباتها كاملة في إطار الصلاحيات المنوطة بها، مؤكدة أنها على تنسيق مباشر ومكثّف مع القوى الأمنية المختصّة لمتابعة التحقيقات، وتحديد هوية المتورطين، والعمل على توقيفهم في أسرع وقت ممكن.


كذلك، دعت بلدية زحلة المواطنين إلى التعاون مع القوى الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات من شأنها المساعدة في كشف الفاعلين، تأكيداً للشراكة بين المجتمع والأجهزة المختصة في حماية الأمن والاستقرار.


وختمت البلدية بيانها مؤكدة أنّ حفظ الأمن في المدينة أولوية دائمة، وأنها ستواصل متابعة هذا الملف حتى نهايته، حرصاً على سلامة زحلة وأهلها ومؤسساتها.
أيضاً، أصدرت منطقة زحلة في القوات اللبنانية بياناً استنكرت فيه بأشدّ العبارات وأقساها "عملية السرقة والسطو التي حصلت صباح اليوم، في وضح النهار، على بولفار مدينة زحلة، حيث أقدم مجهولون على تحطيم واجهة أحد محالّ المجوهرات وسرقة محتوياته، في مشهدٍ صادم يعتدي على أمن المدينة وطمأنينة أهلها وسمعتها الاقتصادية والسياحية".
 
 
ورأى البيان أن "هذا التفلّت الأمني المتمادي بات يهدّد الإستقرار الإجتماعي ويضرب العجلة الإقتصادية في المدينة، الأمر الذي يستوجب تحرّكاً فورياً وحازماً لكشف الفاعلين وملاحقتهم وتوقيفهم وإنزال أشدّ العقوبات بهم، ليكونوا عبرةً لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن زحلة وأرزاق أهلها".
 

وأضاف: "وعليه، نناشد الأجهزة الأمنية متابعة هذه الجريمة وسواها من الجرائم التي شهدتها المنطقة، وندعوها إلى تكثيف دورياتها وتعزيز حضورها الميداني واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الأعمال الإجرامية".


وختم: "إنّ زحلة، عروسة البقاع، ستبقى مدينة الحياة والكرامة والانفتاح، ولن تكون يوماً مرتعاً ولا ملجأً للصوص والخارجين عن العدالة والقانون. فكرامة أهلها وأمنهم خطّ أحمر، والدولة مُطالبة بأن تثبت حضورها وهيبتها بما يليق بزحلة وتاريخها وأبنائها". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركي: البروتوكولات الأمنية المتصورة لأوكرانيا ما بعد الحرب قوية جدا
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 00:57:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان عن مجلس أساقفة زحلة والبقاع.. إليكم مضمونه
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 00:57:05 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية رفع الانقاض مستمرة.. والقوى الامنية تستعين بالكلاب البوليصية
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 00:57:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد سرقة محل ذهب... بيان لجمعية تجار زحلة هذه تفاصيله
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 00:57:05 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

الأسواق التجارية

في أسرع وقت ممكن

الأجهزة الأمنية

صباح اليوم

اللبنانية

العقوبات

البقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
21:59 | 2026-02-20
Lebanon24
21:57 | 2026-02-20
Lebanon24
21:56 | 2026-02-20
Lebanon24
21:50 | 2026-02-20
Lebanon24
21:43 | 2026-02-20
Lebanon24
21:30 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24