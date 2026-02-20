تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟

Lebanon 24
20-02-2026 | 15:00
A-
A+
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت معلومات "لبنان24" إنّ أحد المستهدفين في غارات البقاع، هو حسين ياغي، نجل النائب السابق الراحل محمد حسين ياغي.


وذكرت المعلومات أنَّ المستهدف ينتمي إلى "حزب الله"، علماً أن والده كان معاوناً لأمين عام "حزب الله" السابق الشهيد السيد حسن نصرالله، وقد توفيَ عام 2023.
 
 
وكان العدو الإسرائيلي شنّ، مساء الجمعة، سلسلة غارات جوية استهدفت منطقة البقاع - شرق لبنان، ما أسفر عن سقوط 8 شهداء بالإضافة إلى أكثر من 25 جريحاً.


وقالت المصادر الميدانية إنَّ الغارات استهدفت مُرتفعات الشعرة بمحيط بلدة النبي شيت - شرق لبنان.


كذلك، ذكرت المصادر أنَّ غارات أخرى طالت منزلاً خلف حلويات المنذر مقابل أوتوستراد رياق، فيما سُجل حصول غارة أخرى استهدفت منزلاً في بدنايل.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
اسم نائب سابق يُطرح مُجدداً للترشيح
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 01:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مرافق نائب سابق والتحقيقات تتوسّع وتطال شخصيات سياسية
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 01:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24
احتراق سيارة قرب منزل نائب سابق (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 01:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب لبنانيّ سابق في ذمّة الله
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 01:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24

السيد حسن نصر

حسن نصرالله

الإسرائيلي

السيد حسن

حزب الله

إسرائيل

نصرالله

لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-02-20
Lebanon24
16:57 | 2026-02-20
Lebanon24
16:56 | 2026-02-20
Lebanon24
16:50 | 2026-02-20
Lebanon24
16:43 | 2026-02-20
Lebanon24
16:30 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24