نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟

قالت معلومات " " إنّ أحد المستهدفين في غارات ، هو حسين ياغي، نجل النائب السابق الراحل محمد حسين ياغي.





وذكرت المعلومات أنَّ المستهدف ينتمي إلى " "، علماً أن والده كان معاوناً لأمين عام "حزب الله" السابق الشهيد السيد ، وقد توفيَ عام 2023.

وكان العدو شنّ، مساء الجمعة، سلسلة غارات جوية استهدفت منطقة البقاع - شرق ، ما أسفر عن سقوط 8 بالإضافة إلى أكثر من 25 جريحاً.





وقالت المصادر الميدانية إنَّ استهدفت مُرتفعات الشعرة بمحيط بلدة النبي شيت - شرق لبنان.





كذلك، ذكرت المصادر أنَّ غارات أخرى طالت منزلاً خلف حلويات المنذر مقابل أوتوستراد ، فيما سُجل حصول غارة أخرى استهدفت منزلاً في بدنايل.





