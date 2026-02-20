تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-02-2026 | 15:12
A-
A+
إسرائيل ستُهاجم لبنان.. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
إسرائيل ستُهاجم لبنان.. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرَ معهد دراسة الحرب (ISW) ومقره في الولايات المتحدة الأميركية، تقريراً جديداً قال فيه إنَّ "إضعاف حزب الله في لبنان يتطلب دعماً دولياً أسرع للبلاد".
 
 
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنَّ "حزب الله يسعى إلى منع نزع سلاحه بالكامل من خلال مزيج من الإجراءات العسكرية والسياسية"، وأضاف: "لقد اتخذت الدولة اللبنانية خطوات غير مسبوقة لنزع سلاح حزب الله منذ كانون الأول 2024، وأحرزت تقدماً معتدلاً في نزع سلاح الجماعة جنوب نهر الليطاني. إلا أن حزب الله لجأ إلى حرب معلوماتية لتأخير أو إلغاء خطة الحكومة لنزع السلاح، الأمر الذي يبدو أنه أثر على رغبة القادة اللبنانيين وعقد قدرة الجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله شمال نهر الليطاني. كذلك، فإنَّ تأخير نزع سلاح حزب الله سيجعل عملية نزع السلاح أكثر صعوبة نظراً لأن الحزب يعيد تنظيم صفوفه".


ورأى التقرير أنه "يتعين على الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين زيادة دعمهم للدولة اللبنانية باستمرار، بما في ذلك دعم مؤسساتها المالية والسياسية والأمنية"، وأضاف: "مع هذا، ينبغي أن تسعى هذه الحملة إلى بناء دولة لبنانية أقوى من حزب الله وقادرة على تلبية احتياجات المدنيين، ما يجعل حزب الله عاجزاً عن تقديم خدماته الاجتماعية".


وتابع: "من شبه المؤكد أن إسرائيل ستشنّ هجوماً إذا ظل حزب الله قادراً على مهاجمة إسرائيل من جنوب لبنان، لذا فإن انخفاض عدد الغارات الجوية يشير إلى ضعف حزب الله في الجنوب. كذلك، يحدّ هذا الضعف من قدرة حزب الله على إطلاق النار مباشرة على شمال إسرائيل أو شنّ هجوم بري مماثل لهجوم 7 تشرين الأول، وكلاهما يمثلان مصدر قلق بالغ لإسرائيل. مع ذلك، صرّح مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون بأن حزب الله لا يزال يحتفظ ببعض الأسلحة في جنوب لبنان، وهو ما ينعكس في الضربات الإسرائيلية المتفرقة التي استهدفت أسلحة حزب الله وأنشطة إعادة تنظيمه في الجنوب".


ورأى التقرير أنَّ "خطوات الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني، على الرغم من عدم كمالها، تمثل نقطة تحول في السياسة اللبنانية وفرصة لاستغلال ضعف حزب الله المؤقت"، وقال: "قد عجزت أو امتنعت العديد من الحكومات اللبنانية عن تحدي مبدأ تسليح حزب الله، ويعود ذلك جزئياً إلى هيمنة حزب الله، على عملية صنع القرار في لبنان سابقاً".


مع هذا، فقد رأى التقرير أنَّ "وقف نزع السلاح عند نهر الليطاني لا يكفي للحد بشكل دائم من قدرة حزب الله على تهديد المصالح الأميركية"، مشيراً إلى أنَّ "الجيش اللبناني يعمل على وضع خطة لنزع سلاح حزب الله بين نهري الليطاني والعوالي، لكنه لم يتخذ أي خطوات ملموسة لنزع سلاح الجماعة في الشمال".


ووسط ذلك، وجد التقرير أنَّ "حزب الله يستعدُّ عسكرياً لجولة أخرى من الصراع مع إسرائيل، ربما لردع أي هجوم وتقليل فاعلية الضغط العسكري الإسرائيلي"، وأضاف: "تشير تقارير إقليمية إلى أن حزب الله قد يعزز مواقعه في المناطق الجبلية الشمالية والوسطى من لبنان، وهو جهد يُرجح أنه يهدف إلى إنشاء مواقع دفاعية ضد القوات الإسرائيلية. كذلك، تُعد هذه المناطق الجبلية أماكن يصعب على القوات الإسرائيلية من خلالها إزالة البنية التحتية لحزب الله، ولكنها في الوقت نفسه مواقع يمكن لحزب الله من خلالها إطلاق صواريخ تستهدف إسرائيل".


ورأى التقرير أنَّ "تأخير نزع سلاح حزب الله سيزيد الأمر صعوبة، لأن الحزب في الواقع يعيد بناء صفوفه"، وتابع: "لقد استعاد حزب الله ما لا يقل عن خُمس مخزوناته من الأسلحة التي كانت لديه قبل الحرب، وذلك عبر الإنتاج المحلي والتهريب من سوريا، وفقًا لتقييمات الاستخبارات الإسرائيلية. كذلك، فقد عيّن حزب الله قادة جدداً في المناصب الشاغرة، وحاول تجنيد مقاتلين جدد منذ كانون الأول 2024. أيضاً، تشير التقارير إلى أن حزب الله قد حصل على ما لا يقل عن مليار دولار أميركي من التمويل الإيراني في عام 2025، وهو ما يحتاجه لإعادة بناء برامجه الاجتماعية والحفاظ على قاعدته الشعبية الشيعية".


وقال التقرير إنّ تحركات "حزب الله" تُبرز سعيهُ الحثيث لإعادة بناء قواته العسكرية، مشيراً إلى أن "حزب الله سيتعزّز عسكرياً وبشكل تدريجيّ نتيجة لهذه الجهود ما لم يتم تسريع عملية نزع السلاح، مما سيزيد من احتمالية رد حزب الله بقوة أكبر على الضغط العسكري الإسرائيلي شمال نهر الليطاني مقارنةً بما فعله خلال جهود نزع السلاح في الجنوب".


وأمام ذلك، يرى التقرير أنه يُمكن للجهود مُكثفة بقيادة الولايات المتحدة ودعم أوروبي أن تُساعد الدولة اللبنانية على توفير أموال إعادة الإعمار للمدنيين اللبنانيين وبدء إعادة الإعمار في جنوب لبنان، وقال: "لطالما طالب المدنيون اللبنانيون بدعم إعادة إعمار جنوب لبنان، وهو أمرٌ لطالما اضطلع به حزب الله. إن مساعدة الحكومة اللبنانية على الحلول محل حزب الله في هذا الدور من شأنه أن يزيد من الدعم الشعبي للدولة في هذه المنطقة. كذلك، فإن الدعم الاقتصادي والمالي المُقدم في قطاعات عديدة يُمكن أن يدعم السكان ويعزلهم عن حزب الله، الذي يُعاني بدوره من صعوبات مالية. ومن شأن هذا النهج أن يُجرّد حزب الله تدريجياً من قدرته على الاندماج في المجتمع، وهو أمرٌ مكّنه من استفزاز إسرائيل لإطلاق النار على المناطق المدينة".
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تحذير في إسرائيل بسبب جبهة لبنان: هذا ما سيحصل إذا أطلق "حزب الله" النار
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 01:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس" ستحتفط بالسلاح؟ إليكم ما كشفه تقريرٌ أميركي
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 01:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو سبب حريق "منتجع الموت"؟ تقرير يكشف التفاصيل الاولية
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 01:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي قوة ترامب "الضاربة" بوجه إيران؟ تقرير يكشف
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 01:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

اللبناني على

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-02-20
Lebanon24
16:57 | 2026-02-20
Lebanon24
16:56 | 2026-02-20
Lebanon24
16:50 | 2026-02-20
Lebanon24
16:43 | 2026-02-20
Lebanon24
16:30 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24