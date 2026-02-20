تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
7
o
بعلبك
-3
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
لبنان
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
20-02-2026
|
15:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أسفرت
الغارات
الإسرائيلية
التي استهدفت
البقاع
، اليوم الجمعة، عن سقوط أكثر من 12 شهيداً وجرح أكثر من 37 شخصاً آخرين.
وقالت المعلومات إنَّ الغارات استهدفت عدداً من المسؤولين في "
حزب الله
" هم
علي زيد
الموسوي
، محمد إبراهيم الموسوي، حسين ياغي.
وكان العدو
الإسرائيلي
شنّ، مساء الجمعة، سلسلة غارات جوية استهدفت
منطقة البقاع
- شرق
لبنان
، وطالت مرتفعات
الشعرة بمحيط بلدة النبي شيت - شرق لبنان.
كذلك، ذكرت المصادر أنَّ غارات أخرى طالت منزلاً خلف حلويات المنذر مقابل أوتوستراد
رياق
، فيما سُجل حصول غارة أخرى استهدفت منزلاً في بدنايل.
