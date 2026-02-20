إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم

أسفرت التي استهدفت ، اليوم الجمعة، عن سقوط أكثر من 12 شهيداً وجرح أكثر من 37 شخصاً آخرين.



وقالت المعلومات إنَّ الغارات استهدفت عدداً من المسؤولين في " " هم ، محمد إبراهيم الموسوي، حسين ياغي.

وكان العدو شنّ، مساء الجمعة، سلسلة غارات جوية استهدفت - شرق ، وطالت مرتفعات الشعرة بمحيط بلدة النبي شيت - شرق لبنان.





كذلك، ذكرت المصادر أنَّ غارات أخرى طالت منزلاً خلف حلويات المنذر مقابل أوتوستراد ، فيما سُجل حصول غارة أخرى استهدفت منزلاً في بدنايل.

