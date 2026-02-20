بيرم: ما حصل في البقاع مجزرة صهيونية غادرة

كتب الوزير السابق عبر منصة "إكس" قائلاً: "مجزرة صهيونية غادرة في بقاع الشرف... بعد نصف ساعة من الإفطار. إجرام لا حدود له في ظل تخاذل رسمي ووهن لا حدود له. وبين هذين الحدين يبقى الخيار مقاومة".

