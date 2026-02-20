تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
قبلان: إسرائيل عدو مجرم وغدار وإرهابي
Lebanon 24
20-02-2026
|
16:30
قال المفتي
الجعفري الممتاز
أحمد قبلان
إنَّ "
إسرائيل
عدو مجرم وخائن وغدّار وإرهابي"، مشيراً إلى أن الجهة الأسوأ من هذا العدو هي السلطة التي تقدّم نفسها كبديل ضامن، إلا أنها ليست أكثر من سلطة فاسدة ومتهرّبة ووكيل طيّع للعبة خارجية وظيفتها الخلاص من الطائفة
الشيعية
".
وفي بيان له، مساء الجمعة، قال قبلان إن "الخيانة السيادية أخطر خيانة على الإطلاق، ولا غطاء على أحد، فيما لعبة البعض مكشوفة"، مشيراً إلى أنَّ "إصرار البعض على منع وزارات الدولة والجيش اللبناني من جنوب
نهر الليطاني
والحافة الأمامية دليل دامغ على لعبة النحر التي ينخرط بها البعض".
وأضاف: "لن نقبل بنحرنا، ولن نقبل أن نبقى رهينة سلطة تغطي قتلَنا واغتيالنا، وهناك من يغطّي مشاريع الخلاص من الطائفة الشيعية بألف طريقة وطريقة، ولن نُسلّم أعناقنا لأحد، ولحظة الحقيقة ليست بعيدة، ولن نقبل بأقل من عدالة الحق الوطني، ولا عدالة وطنية دون محاكمة السلطة المهووسة بالخلاص من أكبر وأهم طائفة أسّست لسيادة وبقاء
لبنان
".
