تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
7
o
بعلبك
-3
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
جنبلاط يحذر من "الحرب".. مواقف غير عادية يُعلنها
Lebanon 24
20-02-2026
|
16:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط إنَّ
إيران
وأميركا تتجهان نحو مواجهة مسلحة، مشيراً إلى أنه لا يرى أي أفق لحلّ دبلوماسي.
وفي حديث عبر صحيفة "لوريان لوجور"، قال جنبلاط إن "
حزب الله
لن يفتح جبهة دعم لمصلحة راعيه، أي إيران"، مُعرباً عن ثقته الكاملة بالجيش اللبناني في ما يتعلق بمسألة نزع سلاح "حزب الله".
وتوجّه جنبلاط إلى المجتمع الدولي بالقول: "الأجدر به أن يتركنا وشأننا، في وقت يلتزم الصمت إزاء الاغتيالات والجرائم اليومية التي ترتكبها
إسرائيل
في
لبنان
. كما أنني لا أفهم هذا وقف إطلاق النار الأحادي، الموقّع بين إسرائيل وحزب الله في تشرين الثاني 2024. وبالتالي، من الأفضل أن يعمل المجتمع الدولي بشكل أكثر فاعلية على تعزيز قدرات الجيش كي يتمكن من أداء مهمته".
وتحدث جنبلاط عن
الأمين العام
لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم وخطاباته، وقال: "نعيم قاسم يظنّ أنه الناطق باسم إيران، ويعتقد أن رفع سقف خطابه وإطلاق التهديدات يمكن أن يحسّن موقع طهران التفاوضي مع
الولايات المتحدة
، لكن الأمور لا تسير على هذا النحو. في المقابل، لا ينبغي أن ننسى وضع الطائفة الشيعية التي ما زالت مستهدفة بالغارات
الإسرائيلية
. لا يمكننا الاستمرار في ترداد أسطوانة نزع السلاح نفسها من دون المطالبة في الوقت عينه بانسحاب إسرائيل الكامل وتعزيز قدرات الجيش".
وعمَّا إذا كان يخشى تدخل "حزب الله" إذا اندلعت حرب بين إيران والولايات المتحدة، قال جنبلاط: "أعتقد أن الحرب مرجّحة، لأن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو لا يستطيعان العيش من دون خوض حروب. لكنني أشكّ في أن حزب الله سيتدخل هذه المرة، كما فعل دعمًا لحماس، لأنه لم يعد حزب الله نفسه الذي كان عليه في تشرين الأول 2023؛ فقد خسر كل أسلحته الثقيلة خلال النزاع الأخير".
وتابع: "لبنان لا يزال في حالة حرب حتى اليوم. إسرائيل لم توقف عملياتها، وستواصلها في حال اندلاع حرب إقليمية".
إلى ذلك، نفى جنبلاط أي دور له للوساطة بين رئيس مجلس النواب نبي
بري
ورئيس الحكومة نواف سلام للتوصل إلى اتفاق بشأن اقتراع المغتربين، وقال: "لا وجود لأي وساطة. في الواقع، لا حاجة لي للتدخل بين الرئيس بري والرئيس سلام. على السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تقررا بشأن الانتخابات. لم أتعاطَ مع هذا الملف منذ فترة طويلة. لم أعد نائباً، وأنا أنسحب تدريجياً من الحياة السياسية، وأعتقد أنه أفضل قرار اتخذته في حياتي".
وعن الانتخابات النيابية، قال جنبلاط: "يُفترض أن تُجرى الانتخابات النيابية في موعدها. لكن ما يقلقني هو أننا لا نعرف بعد أي قانون سيُعتمد، ولا كيفية اقتراع المغتربين. لقد سئمنا التأجيلات.. في كل مرة يُفترض فيها انتخاب رئيس، ننتظر سنتين، ثم سنة لتشكيل حكومة. هذا أمر غير طبيعي. وأي تأجيل جديد للانتخابات النيابية سيرسل إشارة سلبية جدًا من لبنان إلى المجتمع الدولي.
وعن لقائه مع
الرئيس سعد الحريري
، قال جنبلاط إن "الأخير هو صديق عزيز وهو وحده من يقرر موعده عودته، كما أنه مُرحب به متى شاء، فلبنانُ بلده".
وعلق جنبلاط عم مسألة الإجراءات المالية الجديدة التي أقرتها الحكومة لتمويل زيادات رواتب القطاع العام، وقال: "لقد كان القرار سيئ الحسابات. ما زلنا نستهدف الأشخاص الخطأ. هذا القرار قد يؤدي إلى مشكلة اجتماعية واقتصادية، ويجب إعادة النظر به".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المجلس الشيعي الأعلى يحذر من "مواقف رخيصة" تطال عقائد ومراجع الطائفة الشيعية
Lebanon 24
المجلس الشيعي الأعلى يحذر من "مواقف رخيصة" تطال عقائد ومراجع الطائفة الشيعية
21/02/2026 01:01:12
21/02/2026 01:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يحذّر من الحرب الأهلية وموفدون أبلغوه تنبيهات من التدخّل لصالح إيران
Lebanon 24
"حزب الله" يحذّر من الحرب الأهلية وموفدون أبلغوه تنبيهات من التدخّل لصالح إيران
21/02/2026 01:01:12
21/02/2026 01:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي يُحذر من أن الحرب ستكون كارثة للجميع ويُحدد "أهم شرط" للتفاوض مع واشنطن
Lebanon 24
عراقجي يُحذر من أن الحرب ستكون كارثة للجميع ويُحدد "أهم شرط" للتفاوض مع واشنطن
21/02/2026 01:01:12
21/02/2026 01:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس التنفيذي لشركة "لازارد" يحذّر: تطورات كبيرة محتملة في إيران وسط مؤشرات غير مباشرة
Lebanon 24
الرئيس التنفيذي لشركة "لازارد" يحذّر: تطورات كبيرة محتملة في إيران وسط مؤشرات غير مباشرة
21/02/2026 01:01:12
21/02/2026 01:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس سعد الحريري
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الأمين العام
الإسرائيلية
الرئيس سعد
الإسرائيلي
حزب الله
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:59 | 2026-02-20
20/02/2026 04:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري شجب العدوان على عين الحلوة: ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في لجم الاعتداءات
Lebanon 24
البزري شجب العدوان على عين الحلوة: ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في لجم الاعتداءات
16:57 | 2026-02-20
20/02/2026 04:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مناورات ضدّ "حزب الله".. لواء إسرائيلي يستنفر
Lebanon 24
مناورات ضدّ "حزب الله".. لواء إسرائيلي يستنفر
16:56 | 2026-02-20
20/02/2026 04:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم صورته.. "حزب الله" ينعى "قائداً جهادياً" قتلته إسرائيل
Lebanon 24
إليكم صورته.. "حزب الله" ينعى "قائداً جهادياً" قتلته إسرائيل
16:50 | 2026-02-20
20/02/2026 04:50:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان: إسرائيل عدو مجرم وغدار وإرهابي
Lebanon 24
قبلان: إسرائيل عدو مجرم وغدار وإرهابي
16:30 | 2026-02-20
20/02/2026 04:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
10:20 | 2026-02-20
20/02/2026 10:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة مهنة صامدة في لبنان.. "الكندرجي" يُكافح للبقاء
Lebanon 24
قصّة مهنة صامدة في لبنان.. "الكندرجي" يُكافح للبقاء
06:17 | 2026-02-20
20/02/2026 06:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:59 | 2026-02-20
مقدمات النشرات المسائيّة
16:57 | 2026-02-20
البزري شجب العدوان على عين الحلوة: ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في لجم الاعتداءات
16:56 | 2026-02-20
مناورات ضدّ "حزب الله".. لواء إسرائيلي يستنفر
16:50 | 2026-02-20
إليكم صورته.. "حزب الله" ينعى "قائداً جهادياً" قتلته إسرائيل
16:30 | 2026-02-20
قبلان: إسرائيل عدو مجرم وغدار وإرهابي
16:25 | 2026-02-20
بيرم: ما حصل في البقاع مجزرة صهيونية غادرة
فيديو
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 01:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
21/02/2026 01:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
01:30 | 2026-02-20
21/02/2026 01:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24