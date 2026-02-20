تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جنبلاط يحذر من "الحرب".. مواقف غير عادية يُعلنها

Lebanon 24
20-02-2026 | 16:43
A-
A+
جنبلاط يحذر من الحرب.. مواقف غير عادية يُعلنها
جنبلاط يحذر من الحرب.. مواقف غير عادية يُعلنها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط إنَّ إيران وأميركا تتجهان نحو مواجهة مسلحة، مشيراً إلى أنه لا يرى أي أفق لحلّ دبلوماسي.
 
 
 وفي حديث عبر صحيفة "لوريان لوجور"، قال جنبلاط إن "حزب الله لن يفتح جبهة دعم لمصلحة راعيه، أي إيران"، مُعرباً عن ثقته الكاملة بالجيش اللبناني في ما يتعلق بمسألة نزع سلاح "حزب الله".


وتوجّه جنبلاط إلى المجتمع الدولي بالقول: "الأجدر به أن يتركنا وشأننا، في وقت يلتزم الصمت إزاء الاغتيالات والجرائم اليومية التي ترتكبها إسرائيل في لبنان. كما أنني لا أفهم هذا وقف إطلاق النار الأحادي، الموقّع بين إسرائيل وحزب الله في تشرين الثاني 2024. وبالتالي، من الأفضل أن يعمل المجتمع الدولي بشكل أكثر فاعلية على تعزيز قدرات الجيش كي يتمكن من أداء مهمته".


وتحدث جنبلاط عن الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم وخطاباته، وقال: "نعيم قاسم يظنّ أنه الناطق باسم إيران، ويعتقد أن رفع سقف خطابه وإطلاق التهديدات يمكن أن يحسّن موقع طهران التفاوضي مع الولايات المتحدة، لكن الأمور لا تسير على هذا النحو. في المقابل، لا ينبغي أن ننسى وضع الطائفة الشيعية التي ما زالت مستهدفة بالغارات الإسرائيلية. لا يمكننا الاستمرار في ترداد أسطوانة نزع السلاح نفسها من دون المطالبة في الوقت عينه بانسحاب إسرائيل الكامل وتعزيز قدرات الجيش".


وعمَّا إذا كان يخشى تدخل "حزب الله" إذا اندلعت حرب بين إيران والولايات المتحدة، قال جنبلاط: "أعتقد أن الحرب مرجّحة، لأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو لا يستطيعان العيش من دون خوض حروب. لكنني أشكّ في أن حزب الله سيتدخل هذه المرة، كما فعل دعمًا لحماس، لأنه لم يعد حزب الله نفسه الذي كان عليه في تشرين الأول 2023؛ فقد خسر كل أسلحته الثقيلة خلال النزاع الأخير".


وتابع: "لبنان لا يزال في حالة حرب حتى اليوم. إسرائيل لم توقف عملياتها، وستواصلها في حال اندلاع حرب إقليمية".


إلى ذلك، نفى جنبلاط أي دور له للوساطة بين رئيس مجلس النواب نبي بري ورئيس الحكومة نواف سلام للتوصل إلى اتفاق بشأن اقتراع المغتربين، وقال: "لا وجود لأي وساطة. في الواقع، لا حاجة لي للتدخل بين الرئيس بري والرئيس سلام. على السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تقررا بشأن الانتخابات. لم أتعاطَ مع هذا الملف منذ فترة طويلة. لم أعد نائباً، وأنا أنسحب تدريجياً من الحياة السياسية، وأعتقد أنه أفضل قرار اتخذته في حياتي".


وعن الانتخابات النيابية، قال جنبلاط: "يُفترض أن تُجرى الانتخابات النيابية في موعدها. لكن ما يقلقني هو أننا لا نعرف بعد أي قانون سيُعتمد، ولا كيفية اقتراع المغتربين. لقد سئمنا التأجيلات.. في كل مرة يُفترض فيها انتخاب رئيس، ننتظر سنتين، ثم سنة لتشكيل حكومة. هذا أمر غير طبيعي. وأي تأجيل جديد للانتخابات النيابية سيرسل إشارة سلبية جدًا من لبنان إلى المجتمع الدولي.


وعن لقائه مع الرئيس سعد الحريري، قال جنبلاط إن "الأخير هو صديق عزيز وهو وحده من يقرر موعده عودته، كما أنه مُرحب به متى شاء، فلبنانُ بلده". 


وعلق جنبلاط عم مسألة الإجراءات المالية الجديدة التي أقرتها الحكومة لتمويل زيادات رواتب القطاع العام، وقال: "لقد كان القرار سيئ الحسابات. ما زلنا نستهدف الأشخاص الخطأ. هذا القرار قد يؤدي إلى مشكلة اجتماعية واقتصادية، ويجب إعادة النظر به".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
المجلس الشيعي الأعلى يحذر من "مواقف رخيصة" تطال عقائد ومراجع الطائفة الشيعية
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 01:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يحذّر من الحرب الأهلية وموفدون أبلغوه تنبيهات من التدخّل لصالح إيران
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 01:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي يُحذر من أن الحرب ستكون كارثة للجميع ويُحدد "أهم شرط" للتفاوض مع واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 01:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التنفيذي لشركة "لازارد" يحذّر: تطورات كبيرة محتملة في إيران وسط مؤشرات غير مباشرة
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 01:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس سعد الحريري

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأمين العام

الإسرائيلية

الرئيس سعد

الإسرائيلي

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-02-20
Lebanon24
16:57 | 2026-02-20
Lebanon24
16:56 | 2026-02-20
Lebanon24
16:50 | 2026-02-20
Lebanon24
16:30 | 2026-02-20
Lebanon24
16:25 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24