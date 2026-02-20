مناورات ضدّ "حزب الله".. لواء إسرائيلي يستنفر

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إن لواء " " يُجري تدريبات عسكرية ضدّ " ".



التقرير يقول إنه بينما تضغط حزب الله للانضمام إلى حرب محتملة مع أميركا، بدأت قوات من لواء "جولاني" تدريباً مُكثفاً بالذخيرة الحية في المنطقة 100 بالجليل، فيما أجرت مناورة لم تنفذ من قبل في أي حرب، وهي عبارة عن تقدّم عملياتي، معظمه سيراً على الأقدام، بطول إجمالي يزيد عن 20 كيلومتراً على مدى 3 أيام، في تضاريس جبلية وعرة تحاكي تضاريس .





وكانت صحيفة "معاريف" نشرت تقريراً تحدثت فيه عن الإسرائيلية التي طالت مخيم عين الحلوة والبقاع في لبنان، اليوم الجمعة.





التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" قال إن سفينة إسرائيلية تمركزت قبالة لبنان، أطلقت عدّة صواريخ أرض - جو على مقرّ لحركة " " في عين الحلوة.





وأشارت الصحيفة إلى أنَّ "الهدف من الهجوم الذي شنته السفينة الحربية، هو توجيه رسالة إلى جميع التنظيمات مفادها أنَّ الجيش الإسرائيليّ قادرٌ على مهاجمة أهداف في كل أنحاء ، وليس فقط من خلال ذراعه الاستراتيجية - القوات الجوية"، وأضافت: "تُظهر العملية البحرية القدرة على الهجوم في عمق الأراضي باستخدام سفن مزودة بصواريخ، والتي من المرجح تفعيلها إذا كانت القوات الجوية منشغلة بعمليات عسكرية في أو بالدفاع عن سماء البلاد، وإذا دعت الحاجة إلى قوة نارية إضافية في مناطق مثل لبنان أو اليمن، حيث سبق للبحرية أن شنت هجمات في الماضي في حرب حزيران 2025 بين إيران وإسرائيل".





وقالت الصحيفة إنه "بعد هجوم البحرية الإسرائيلية، شنَّ الجيش الإسرائيلي هجوماً على مقر حزب الله في منطقة بعلبك بلبنان"، وأضاف: "في حوالي الساعة الثامنة مساءً، هاجمت طائرات تابعة لسلاح الجو مقر حزب الله في منطقة بعلبك، والذي، بحسب الجيش الإسرائيلي، كان يستخدمه عناصر الحزب للترويج لمخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي وإسرائيل".





