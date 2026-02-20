البزري شجب العدوان على عين الحلوة: ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في لجم الاعتداءات

شجب النائب البزري العدوان الذي استهدف في حي حطين، معتبراً أن "الاعتداءات المتكررة، وبخاصة تلك التي تطال المناطق المدنية والمكتظة بالسكان، تشكّل دليلاً واضحاً على إصرار الإسرائيلي على مواصلة انتهاكاته وضربه عرض الحائط بكل القواعد والشروط التي قام عليها اتفاق وقف الأعمال العدائية".





وأكّد البزري أن "استهداف الأحياء السكنية الآمنة يُعدّ خرقاً فاضحاً للالتزامات الدولية ولأبسط القواعد الإنسانية، داعياً إلى تحمّل مسؤولياته في لجم هذه الاعتداءات".





ودعا إلى شجب هذا العدوان وشجبه رسمياً، مُتسائلاً عن الدور الذي تقوم به لجنة الميكانيزم والآليات المكلّفة بمراقبة الالتزام بوقف الاعتداءات.



