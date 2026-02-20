مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"







في ضوء أفلام اللجوء الحكومي الى إستشارات غب الطلب غير لازمة ولا ملزمة وبعد ترشح رئيسها وأعضائها بادرت كتلة التنمية والتحرير الى إستهلال نية الحكومة من الإستحقاق الإنتخابي من منظار الدائرة 16 هذه المرة وبمرشح خبر الإغتراب وهمومه عن ظهر قلب هو عباس فواز.







فثبت بالوجه الشرعي أن الحكومة تقول شيئا وتفعل عكسه تقول انها مع اجراء الانتخابات في موعدها وتضع العصي في دواليبها...تقول انها مع حق المغتربين بالترشح ثم ترفض طلب ترشيح فواز بحجة عدم صدور النصوص القانونية والتطبيقية اللازمة لذلك حتى تاريخه.







كل ما تقدم يطرح السؤال الكبير حول مدى جدية تحمل الحكومة لمسؤولياتها بإجراء العملية الديمقراطية لا سيما أن ما قامت به في موضوع ترشح المغتربين أقل ما يقال فيه انه مخالف للأصول والقانون وهل يعصى القانون النافذ والذي يجب تطبيقه من حيث يجب أن يطاع؟







وربطا بهذا الأمر أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان للNBN قطع الشك باليقين لناحية أن الحكومة لا تريد اجراء انتخابات نيابية في موعدها داعيا اياها ان تقول للبنانيين من دون مواربة انها تريد تأجيل الانتخابات.







الشأن الإنتخابي حضر أيضا في لقاء مع وفد كتلة الوفاء للمقاومة حيث كان التفاهم تاما على خوض الاستحقاق النيابي معا في أي اتجاه كان وأن يكون الثنائي الوطني هو المنصة التي تؤسس لوحدة وطنية لمواجهة كل التحديات والمخاطر التي ينبغي أن يواجهها حين يستهدف في سيادته وفي أمنه وإستقراره.







في تداعيات قرار الحكومة المتعلق بزيادة أسعار البنزين والضريبة على القيمة المضافة أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس للـ NBN أن كل الخيارات مطروحة في مواجهة هذا القرار و"النزول إلى الشارع" إحداها وذلك للوصول إلى حل عادل ومنصف كون قطاع النقل الأكثر تأثرا بفعل هذه الزيادات.







في المشهد الإقليمي وعلى وقع الترسانة العسكرية التي تعمل واشنطن على تجهيزها في أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران مدة أقصاها خمسة عشر يوما لإبرام صفقة مجدية في المباحثات الجارية وإلا ستواجه أمورا سيئة بحسب تعبيره.







وفي رسالة عاجلة وجهتها ايران الى مجلس الامن عبر الأمين العام للأمم المتحدة حذرت طهران من تهديدات أمريكية متصاعدة باستخدام القوة قائلة إنها سترد بحزم وبصورة متناسبة إذا تعرضت لأي عدوان عسكري وإن جميع القواعد والمنشآت العسكرية التابعة للقوة المهاجمة في المنطقة ستكون أهدافا مشروعة في إطار ردها الدفاعي.







وفي مواجهة نادرة وقفت طائرات أميركية وصينية وجها لوجه لفترة قصيرة فوق المياه القريبة من شبه الجزيرة الكورية لكن الحادث انتهى من دون اشتباك.





مقدمة الـ"أم تي في"







الحشد العسكري في المنطقة يحقق غايته حتى الان.







وزير خارجية ايران اعلن ان طهران مستعدة لتقديم مسودة اتفاق مع الاميركيين خلال يومين او ثلاثة. لكن هل سترضي المسودة المنتظرة الجانب الاميركي؟ انه السؤال المطروح، وخصوصا ان الوقت يداهم الجميع.







أمس كان دونالد ترامب واضحا جدا عندما امهل ايران خمسة عشر يوما على الاكثر لعقد اتفاق، والا واجهت امورا سيئة. وهو كرر تهديده اليوم، اذ اكد انه يدرس جديا امكان توجيه ضربة محدودة ضد ايران للضغط عليها توصلا الى اتفاق.







بالتوازي، اسرائيل تهول. صحيفة يديعوت احرونوت ذكرت انه لا بديل من الحرب بعدما بلغ التوتر ذروته. فهل ما اوردته الصحيفة الاسرائيلية يعبر عن توجه اميركي حقيقي، ام انه تعبير عن رغبات اسرائيلية؟ وفيما المنطقة على كف تحولات وتفجرات كبرى، لبنان منشغل بقضاياه الصغيرة وابرزها: هل تجرى الانتخابات في موعدها الدستوري أم لا؟







حتى الان لا اجابة حاسمة، وان الكفة بدأت تميل نحو التأجيل نتيجة اصرار الرئيس بري ومن معه على تفجير اشكاليات قانونية تتعلق بالانتخابات. فوزارة الداخلية ردت ترشح احد المقربين من بري لان الترشح عن الدائرة 16 لا نصوص قانونية ولا مراسيم تطبيقية له!





مقدمة "المنار"







بين عين الحلوة وعين التينة توزعت الانظار وتركزت الاحداث.



في عين الحلوة قرب صيدا غارات صهيونية استهدفت شقة في مخيم اللاجئين الفلسطينيين ادت الى ارتقاء شهيدين وسقوط عدد من الجرحى، في تأكيد صهيوني على استباحة السيادة والايغال بضرب الامن والاستقرار.







وفي عين التينة لقاء بين الرئيس نبيه بري ووفد من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد تناول مختلف الملفات، واساسها توافق الثنائي الوطني ليكون المنصة التي تؤسس لوحدة وطنية لمواجهة كل التحديات.







وبعد التهنئة بالشهر الكريم وخصوصا للذين يعانون من التعنت والتغول الإسرائيليين ، او من سوء إدارة شؤونهم الحياتية في هذا البلد، أكد النائب رعد بعد اللقاء، الحرص المشترك على أمن واستقرار البلد، وعلى مواجهة الإحتلال الصهيوني والعربدة الداعمة له، حتى ينسحب من الاراضي اللبنانية ويعود أهلنا إلى قراهم ومدنهم وتستقر حياتهم في ظل وحدة وطنية، وفي ظل التفاف حول سلطة مركزية تحفظ السيادة في هذا البلد.







وما بين التهنئة ومواجهة التحديات، كانت جولة حول آخر التطورات المحلية والاقليمية، واطلالة على المحطة الانتخابية حيث كان الموقف متطابقا تماما لخوض هذا الاستحقاق معا في أي اتجاه كان، كما أكد النائب رعد.







معيشيا تؤكد يوميات اللبنانيين ان الارتجال الحكومي بفرض الضرائب والخوات قد اشعل الاسواق بما يصعب على الحكومة ضبطها، ومع جنون الاسعار لم تنفع كل محاولات التبرير الحكومية باستيعاب الحالة الاعتراضية التي تنذر بمزيد من التصعيد.







وعلى الصعيد الاقليمي طبول حرب تقرع تحت خيمة مجلس السلام الذي يتزعمه دونالد ترامب. فمع استباحة الضفة الغربية من قبل الحكومة الصهيونية وجيشها، والنزف الفلسطيني المستمر في غزة على عين هؤلاء، رفع للتهويل والتصعيد الاعلامي المسوق لحرب عسكرية اميركية ضد ايران، وسط تاكيد الجمهورية الاسلامية الايرانية استعدادها لكل الاحتمالات، مع قناعتها بان التوصل الى اتفاق حول الملف النووي ممكن اذا صدقت النوايا الاميركية، كما اشار الايرانية عباس عرقجي.





مقدمة الـ"أو تي في"







بعد إمهالها عشرة أيام للرد، خرجت ايران اليوم على لسان وزير خارجيتها لتتحدث عن مسودة تحقق مصالح واشنطن وطهران.







وفي المقابل، واصل الرئيس الاميركي رفع سقف الضعوط، حيث اعلن أنه يدرس توجيه ضربة محدودة في حال عدم التوصل الى اتفاق، في وقت نقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين أن التخطيط العسكري الأميركي بشأن إيران وصل إلى مرحلة متقدمة مع خيارات تشمل استهداف أفراد بل والسعي إلى تغيير النظام في طهران، إذا أمر بذلك الرئيس دونالد ترامب.







اما المتحدث باسم الجيش فأعلن أن القوات الاسرائيلية متأهبة في مواجهة إيران، ولكن لا تغيير في التعليمات بالنسبة الى السكان.







وفيما الإقليمي يغلي، الغليان الانتخابي المحلي ارتفع اليوم درجة، من خلال موقف وزارة الداخلية السلبي من أحد الترشيحات على المقعد الشيعي في الدائرة 16، ما يعني عمليا إصرار الحكومة على رفض تطبيق القانون النافذ.







في موازاة امتناع مجلس النواب عن تعديل القانون، وهو ما يؤكد أن الاستحقاق الديموقراطي يبقى في عنق الزجاجة حتى إشعار آخر، في انتظار كلمة سر خارجية، بفعل الفشل الداخلي الجديد في اتخاذ قرار.







اما على خط الضرائب، فلا ثورة شعبية، بل تبرير من رئيس الحكومة في مؤتمر صحافي، فيما اختار رئيس القوات سمير جعجع مجددا التهجم على وسيلة للتعمية على فشل الحكومة، ولاسيما وزراء القوات، الذين وعدوا ولم يفوا، ففضحتهم الممارسة امام الرأي العام، ليحل الضياع في كلام جعجع بين المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة.





مقدمة الـ"أل بي سي"







هل إقتربت الساعة الصفر لضربة أميركية لأيران؟ أم أن المناورة بلغت ذروتها؟







سؤال مشروع لكن الجواب غامض، وإن كانت المؤشرات العسكرية تجنح في اتجاه الضربة وليس المناورة.







أحدث المعطيات المعلنة ما أوردته وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أميركيين من أن التخطيط العسكري الأمريكي بشأن إيران وصل إلى مرحلة متقدمة، مع خيارات تشمل استهداف أفراد في إطار هجوم، والسعي إلى تغيير النظام في طهران، إذا أمر بذلك الرئيس دونالد ترامب.







وتتابع رويترز أن الخيارات العسكرية هي أحدث المؤشرات إلى أن تستعد لخوض صراع خطير مع إيران في حالة فشل الجهود الديبلوماسية.



وتشير أحدث المعلومات إلى وجود تخطيط أكثر تفصيلا وطموحا قبل اتخاذ ترامب قراره.







ولم يقدم المسؤولان، اللذان رفضا الكشف عن هويتيهما بسبب حساسية التخطيط، مزيدا من التفاصيل حول الأشخاص الذين قد يستهدفون أو الكيفية التي قد يحاول بها الجيش الأمريكي تغيير النظام من دون قوة برية كبيرة.







إسرائيليا ، اعلن المتحدث باسم الجيش اليوم أن القوات الاسرائيلية "متأهبة" في مواجهة إيران، ولكن لا تغيير في التعليمات بالنسبة الى السكان.







في المقابل، ماذا تقول إيران؟







وزير الخارجية عرقجي قال: "لم نعرض أي تعليق لتخصيب اليورانيوم، ولم تطلب الولايات المتحدة وقف التخصيب نهائيا".وأضاف "ما نتحدث عنه الآن هو كيفية ضمان أن يكون برنامج إيران النووي، ومن بينه التخصيب، سلميا وأن يظل سلميا إلى الأبد".



في لبنان، تواصل التصعيد، فقد شنت غارة على مخيم عين الحلوة ، قالت إنها استهدفت مقر قيادة تابعا لحركة حماس.







البداية من المؤتمر الصحافي لرئيس الحكومة نواف سلام عن الزيادات التي أقرتها الحكومة، وفيه إعتبر أن مطالب العسكريين والقطاع العام مستحقة، وأن رفع الضريبة على البنزين والـ TVA إجراءات إستثنائية، داعيا الى تخفيف الشعوبية قبل الإنتخابات.





مقدمة "الجديد"







سحب وغيوم كثيفة تلف المجال الجوي بين واشنطن وطهران فإما تنتج عاصفة حرب أو يسقط مطر التفاوض على أرض المعركة الجاهزة في واشنطن مهلة رئاسية تقاس بالايام...







وفي سوق التوقعات وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال هناك خيارات متعددة بين حملة تمتد اسبوعا تستهدف إضعاف النظام أو موجة أصغر من الضربات تركز على منشآت حكومية وعسكرية اذا رفضت ايران إنهاء تخصيب اليورانيوم.







تحليلات ثقيلة في سوق المزايدات فيما المنطقة تدفع الثمن نقدا لا تقسيطا وفي المقابل تتقن طهران لعبة المفردات فيقول وزير خارجيتها عباس عرقجي إن الطرف الاميركي لم يطلب وقفا تاما للتخصيب ونحن مستعدون للسلام والدبلوماسية تماما كما اننا مستعدون للدفاع عن انفسنا.







وفي سرب التصريحات الآتية من ايران ايضا ان مسودة الاتفاق النووي ستكون جاهزة خلال يومين او ثلاثة. هي مهلة بين ارقام وقرار على مساحة من نار يلعب فيها نتنياهو باتجاه الاستعجال لقيام حرب تبدأ بتاريخ محدد ولا يعرف متى تقع نهاياتها.







ومن دوائر النار الاميركية الايرانية الى الدائرة السادسة عشرة الانتخابية على ارض لبنان السياسية حيث نفذ رئيس المجلس نبيه بري مناورة ترشحية لم تصل الى خواتيمها فرفضتها وزارة الداخلية لعدم صدور النصوص القانونية والتطبيقية اللازمة خطوة تؤشر الى مزيد من الغموض الذي يكتنف الموعد الانتخابي ومصيره المعلق على حبال تأجيل او تمديد او معجزة سياسية في زمن التطورات الدراماتيكية.







ومن عين التينة أطلق رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد التحالف الانتخابي المعهود مع رئيس المجلس وعلى التحالف السياسي المزمن وعد بمنصة ثنائية تؤسس لوحدة وطنية بمواجهة التحديات والمخاطر حين يستهدف لبنان بسيادته وامنه واستقراره.







وفي هذا التوافق على اطلاق المنصة رسالة ممهورة بختم عين التينة في زمن التحديات والتسويات والمفاوضات العابرة للقارات.







وبين صباح ومسا عبر رئيس الحكومة نواف سلام من السياسة الى الاقتصاد ففي خلال مشاركته بمؤتمر المواطنية وضع الإصبع على جرح الأزمة بغياب الاعتراف السياسي الكامل بحقوق الفرد بالاستقلال عن انتمائه الطائفي.







وفي خطوة اصلاحية دستورية دعا الى تطبيق المادة 22 من الدستور والى حصر التمثيل الطائفي في مجلس الشيوخ وتحرير مجلس النواب من القيد الطائفي.







صوتا صارخا في برية الطائفية أطلقه سلام صباحا لينتقل الى مؤتمر مسائي كان فيه الكلام الاقتصادي المباح بعد مدفع الإفطار ودفع عن حكومته ضيم الانتقادات الشعبوية واضعا النواب والناس أمام تحدي ايجاد الوسيلة البديلة لزيادة رواتب القطاع العام عوضا عن الtva والبنزين وعندها سأكون أسعد انسان ومستعدا لمراجعة القرارات ليخلص الى القول إننا امام مسؤولية وطن ومصير شعب, داعيا الى التصرف بمسؤولية وتخفيف الشعبوية ولو كنا على أبواب الانتخابات.







وعلى مفترق ابواب سياسية وأمنية مفتوحة على كل الاحتمالات يقف لبنان منتظرا المواعيد الآتية من الاجتماع التحضيري الى مؤتمر الدعم وما بينهما الميكانيزم وفي الانتظار تبقى اسرائيل على وتيرتها المعتادة من مسيرات الى استهدافات وجديدها اليوم كان مخيم عين الحلوة.

