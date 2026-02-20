تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

معلومة عن زيادة الرواتب.. بالدولار أو بالليرة؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-02-2026 | 16:20
معلومة عن زيادة الرواتب.. بالدولار أو بالليرة؟
معلومة عن زيادة الرواتب.. بالدولار أو بالليرة؟ photos 0
قالت مصادر اقتصادية لـ"لبنان24" إنَّ العين تتجهُ إلى مصرف لبنان لمعرفة مدى جاهزيته لتأمين الدولارات التي ستُصرف لزيادات رواتب القطاع العام، خصوصاً أن قيمة تلك الزيادة تتطلب مبلغاً إضافياً بقيمة 66 مليون دولار شهرياً لأنّ قيمة الزيادة سنوياً تصلُ إلى 800 مليون دولار.
 

وذكرت المصادر أن مصرف لبنان قد يستخدم أدوات مختلفة لشراء الدولار من السوق لتأمين مبالغ الزيادات، مشيرة إلى أن صرف الأموال لن يكون بالليرة اللبنانية أبداً، ذلك أن ضخ مبالغ ضخمة بالعملة الوطنية في السوق "دفعة واحدة" سيؤدي إلى خلل في سعر الصرف، الأمر الذي يتداركه البنك المركزي.
 

وتقولُ المصادر إنَّ مصرف لبنان لديه أدوات لشراء الدولار من السوق بطريقة لا تؤثر على سعر الصرف المُستقر عند سعر 89500 ليرة لبنانية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ممثلة لبنانيّة عن زيادة الرواتب: "ما بعرف على مين عم يضحكوا"
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 04:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: الزيادة على الرواتب تقدر كلفتها بحوالى 800 مليون دولار أميركي
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 04:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج يكشف كواليس "خديعة" زيادة الرواتب: استثمارٌ في أوجاع الناس
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 04:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24
روابط القطاع العام تنتقد ربط زيادة الرواتب بضرائب جديدة
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 04:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

البنك المركزي

ليرة لبنانية

مصرف لبنان

اللبنانية

لبنان24

العين

خاص "لبنان 24"

Lebanon24
16:59 | 2026-02-20
Lebanon24
16:57 | 2026-02-20
Lebanon24
16:56 | 2026-02-20
Lebanon24
16:50 | 2026-02-20
Lebanon24
16:43 | 2026-02-20
Lebanon24
16:30 | 2026-02-20
