مسؤول اممي : اسرائيل سترد بقسوة على لبنان إذا تدخّل حزب اللهفي المواجهة

كتبت" الجمهورية": افادت معلومات موثوقة انّ مسؤولاً أممياً قام بزيارة إلى في الفترة الاخيرة، وعاد بأجواء تصعيدية، ونقل إلى مستويات معنية ما يفيد بأنّ إسرائيل تتحرّك سياسياً وأمنياً في ما يشبه الاستنفار غير المعلن، والتحفز لاحتمالات حربية. وانّها تنظر بقلق إلى ، ولذلك تكثف رصدها وضرباتها ل " " لإضعاف قدراته، ومنعه من الاستفادة من أية ظروف. ونُقل عن المسؤول الأممي قوله، انّه سمع كلاماً مباشراً ، "من انّه إذا ما حصلت الضربة الأميركية لإيران، وهو أمر بات اكثر ترجيحاً، فإنّ الجيش سيردّ بقسوة كبيرة على إذا ما تدخّل "حزب الله"في المواجهة بين أميركا وإيران".

على انّ السؤال المركزي في هذه المرحلة، هو هل ستجري الانتخابات النيابية في موعدها المقرّر في العاشر من شهر أيار المقبل؟

