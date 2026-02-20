تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ترجيح ضربة أميركيّة محدودة لإيران في الساعات المقبلة

Lebanon 24
20-02-2026 | 22:59
ترجيح ضربة أميركيّة محدودة لإيران في الساعات المقبلة
كتب حنا ايوب في" الديار": كشفت مصادر ديبلوماسية غربية عن توقعات جدية بتوجيه ضربة أميركية محدودة إلى إيران، في خطوة تهدف إلى إجبار طهران على القبول بالشروط الأميركية، التي تتقاطع في جزء منها مع مطالب إسرائيلية، تتعلق بالملف النووي والتموضع العسكري الإيراني في المنطقة. وبحسب هذه المصادر، فإن احتمال تنفيذ الضربة بات مرتفعاً جداً، مع ترجيحات بأن تتم خلال اليومين المقبلين، فيما لا تستبعد أن تحصل خلال الساعات القليلة المقبلة، في ظل مؤشرات ميدانية وسياسية متسارعة، توحي بأن قراراً عسكرياً قد يكون اتخذ أو بات قريباً جداً من التنفيذ.
وأكدت المصادر نفسها أن التقييم الغربي يستند إلى معطيات، تفيد بأن المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران لم تحقق أي اختراق ملموس حتى الآن، بل انتهت جولاتها الأخيرة بنتائج سلبية، وفق ما نقلته أيضاً المصادر ذاتها عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على مسار الاتصالات، الذين اعتبروا أن فرص التوصل إلى تفاهم ضمن المهلة الزمنية المطروحة أصبحت ضئيلة للغاية.وفي هذا السياق، تشير التقديرات الديبلوماسية إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد لا يلتزم عملياً بمهلة الأيام العشرة التي تحدث عنها سابقاً، وأنه قد يلجأ إلى خيار الضربات المحدودة، كوسيلة ضغط مباشرة لفرض وقائع جديدة على طاولة التفاوض، من دون الانزلاق إلى حرب واسعة النطاق في المرحلة الراهنة..في موازاة ذلك، لوحظ أن عدداً كبيراً من كبار المراسلين العسكريين والديبلوماسيين في وسائل الإعلام الغربية، وُضعوا في حالة تأهب قصوى، وتم إبلاغهم بضرورة الاستعداد لمواكبة تطورات ميدانية محتملة خلال الساعات المقبلة، وهو ما يعكس جدية التوقعات بحدوث تطور عسكري وشيك، ويؤكد أن دوائر القرار والإعلام تتعامل مع احتمال الضربة باعتباره سيناريو واقعياً.
ترامب بشأن إمكانية توجيه ضربة محدودة لإيران للضغط للتوصل إلى اتفاق: أدرس الأمر
مؤشرات متصاعدة على ضربة محتملة ضد إيران خلال الساعات المقبلة
إجراءات احترازية ألمانية وبريطانية تحسبًا لضربة أميركية محتملة لإيران
أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: ضربة عسكرية أميركية ضد إيران لا تزال متوقعة خلال الأيام المقبلة
لبنان

عربي-دولي

وسائل الإعلام

دونالد ترامب

الإيراني

إسرائيل

دونالد

واشنطن

الغربي

الزمني

