لبنان

حزب الله وعد الدولة: سنلتزم الضوابط تماماً

Lebanon 24
20-02-2026 | 23:06
حزب الله وعد الدولة: سنلتزم الضوابط تماماً
حزب الله وعد الدولة: سنلتزم الضوابط تماماً photos 0
كتب طوني عيسى في" الجمهورية": فيما تتصاعد نذر المواجهة بين واشنطن وطهران، يسود ترقب ثقيل في بيروت. ولكن المؤكّد هو أنّ "حزب الله" لا يستغل هذا الوقت المستقطع للدخول في حرب، بل على العكس هو في وضعية الترقب وحماية الحدّ الأدنى من الحضور. وهذا هو الدرس الذي تعلّمه في العامين الأخيرين.
العنصر الأكثر تأثيراً في حسابات "الحزب" اليوم هو المصير الذي آلت إليه الحرب التي اندلعت في قطاع غزة، وكانت السبب المباشر في تورطه في الحرب التي دمّرته ومعه الجنوب وكثير من المناطق.
فغزة باتت اليوم تحت إدارة "مجلس سلام عالمي" بقيادة دونالد ترامب، وتمّ تجريد "حماس" وكل الفصائل الفلسطينية من أي قدرة على الحكم أو التأثير الميداني هناك. ويتحرك المجلس بموافقة دولية وعربية، تتجلّى بتمويل إعادة الإعمار بمليارات الدولارات. وهذا الواقع سيجعل أي عمل عسكري تفكر "حماس" في تنفيذه شبه مستحيل، وفي أفضل الحالات مغامرة جديدة مأسوية النتائج.
يدرك "الحزب" أنّ تكرار هذا السيناريو في لبنان يعني نهايته كقوة عسكرية وسياسية واجتماعية، وسقوط البلد تحت نفوذ أميركي أكبر، عدا عن توسيع رقعة السيطرة الميدانية الإسرائيلية الى حدود غير معروفة. ولذلك هو يفضّل "الانكفاء الاستراتيجي"حالياً، والجلوس في مكان يسمح له بمراقبة التحولات بأقل خسائر ممكنة، انتظاراً لتبلور الصورة الكبرى في الإقليم.
وتقول مصادر سياسية مواكبة، إنّ "الحزب" وعد الدولة اللبنانية بأن يلتزم الضوابط تماماً في هذه المرحلة، لكنه سيتأنّى في تلبية مطالب التخلّي عن السلاح في شمال الليطاني، ليكون له الوقت الكافي لمواكبة التطورات. الواضح أنّ الدولة قرّرت ملاقاة "الحزب" إلى منتصف الطريق. ولذلك، حدّدت مهلة "مطّاطة"، تراوح ما بين أربعة أشهر وثمانية، لاستكمال انتشار الجيش وتجهيز عديده بين النهرين الليطاني والأولي. وهذا التأخير المدروس يمنح "الحزب"فرصة التحول سياسياً وعسكرياً وتنظيمياً. وأما انخراطه الآن في الحرب فسيعرّضه بالتأكيد لصدمة قاتلة.
إذا وقعت الضربة الأميركية لإيران في الأسبوعين المقبلين، كما يلوّح دونالد ترامب، فإنّها ستؤدي حتماً إلى خلط أوراق شامل في المنطقة. والاقتناع السائد في بيروت هو: لماذا يتكبّد "الحزب" عناء المواجهة الداخلية أو الانتحار العسكري، فيما يتوقع حدوث انقلاب في توازنات الشرق الأوسط بأكملها نتيجة الحرب؟
هذا يعني أنّ عملية الخنق الأميركية يمكن أن تشتد بشكل غير مسبوق على إيران و "الحزب" ولبنان. وهذا ما لا تستطيع بيئة"الحزب" الحاضنة أن تتحمّله. كما أنّ نتائج الصدام الأميركي -الإيراني قد تؤدي إلى فرض واقع داخلي جديد يتحكّم بكل الاستحقاقات، بما في ذلك الانتخابات النيابية فيطيّرها، كانعكاس لتبدّل موازين القوى الكبرى.
لذلك، قد يغلّب "حزب الله" خيار "البقاء" على خيار الالتزام بمحور إيران. وفي أي حال، هو سيتجنّب أن يتعرّض في لبنان لما تعرّضت له "حماس" في غزة. ولذلك، سيرجح خيار الاختباء والاحتماء مرحلياً تحت سقف الدولة اللبنانية، انتظاراً للآتي، لأنّ هذا الخيار يبقيه على قيد الحياة، بشكل أو بآخر، ويجنّبه الإقصاء الكامل عن الخريطة.
