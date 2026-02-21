تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ

Lebanon 24
21-02-2026 | 00:26
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
أفادت صفحة Lebanese Daily Weather  المتخصصة بالأحوال الجوية ان طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ترتفع درجات الحرارة بين اليوم والغد بشكل ملحوظ فوق معدلاتها الموسمية، وتنشط الرياح الشرقية على أن تخف سرعتها عصراً وفي ساعات المساء الأولى وتنقلب إلى جنوبية غربية، ما يهيئ الأجواء لتبدلات تدريجية. 

وأضافت الصفحة :"يتزامن هذا الوضع مع تأثرنا بأمطار متفرقة وغير شاملة ناتجة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي، أمطار عشوائية متفاوتة الشدة تتركز على طول الخط الساحلي من الدرجة الأولى والمناطق القريبة منها، مع احتمال حدوث برق ورعد محلي. تتسع رقعة الهطولات بين الاثنين والثلاثاء وتتشكل خلايا ماطرة إضافية، وتتجدد الأمطار مع نسبة انفراجات واسعة للشمس وفترات هدوء مؤقتة."

وأشارت إلى ان الأمطار ستضرب المنطقة من الغد وحتى نهاية الأسبوع المقبل، ضمن مشهد جوي متقلب يحمل بين طياته كل عناصر الشتاء. 

وتتوزع الأمطار بين الضعيفة والمتوسطة مع تفاوت في الغزارة من منطقة لأخرى ومن يوم لآخر، وتشتد قوة الهطولات بعد منتصف الأسبوع المقبل على فترات مع احتمال تشكل سيول في بعض المناطق المنخفضة. وتتعمق الكتل القطبية القارسة البرودة نحو المنطقة، فتتراجع درجات الحرارة بشكل ملموس، والثلوج تتدنى نحو الجبال المتوسطة وقد تلامس ارتفاعات أقل في حال اشتداد البرودة. وبذلك ينهي شباط أسبوعه الأخير بأجواء باردة وماطرة في  أغلب أيامه، بحسب الصفحة.




