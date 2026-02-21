بمشاركة بوارج حربية.. إسرائيل تُعلن استهداف صواريخ بعيدة المدى لحزب الله في غاراتها أمس

كشفت صحيفة "معاريف" أنّ ضربات الجيش في أمس الجمعة استهدفت صواريخ بعيدة المدى تابعة لحزب الله.وأشارت الصحيفة إلى أنّ الصواريخ كانت مزوّدة برؤوس حربية، وأنّها كانت معدّة للنشر العملياتي الفوري.واستشهد عشرة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة من أحدهم القيادي حسين ياغي وأصيب أكثر من عشرين آخرين في التي شنها الجيش الإسرائيلي على منطقة .وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله يعمل بشكل منهجي على إعادة تموضع أصوله وسط تجمعات سكانية مدنية.وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الهجوم على مقار حزب الله وحماس في من بوارج حربية هو رسالة واضحة لأذرع بأنه إذا إنشغلت الطائرات، فإن الضربات بالسفن ستتواصل.وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف أمس الجمعة مقرا تستخدمه عناصر في .