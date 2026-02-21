تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بمشاركة بوارج حربية.. إسرائيل تُعلن استهداف صواريخ بعيدة المدى لحزب الله في غاراتها أمس

Lebanon 24
21-02-2026 | 00:43
A-
A+
بمشاركة بوارج حربية.. إسرائيل تُعلن استهداف صواريخ بعيدة المدى لحزب الله في غاراتها أمس
بمشاركة بوارج حربية.. إسرائيل تُعلن استهداف صواريخ بعيدة المدى لحزب الله في غاراتها أمس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنّ ضربات الجيش الإسرائيلي في البقاع أمس الجمعة استهدفت صواريخ بعيدة المدى تابعة لحزب الله.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الصواريخ كانت مزوّدة برؤوس حربية، وأنّها كانت معدّة للنشر العملياتي الفوري.

واستشهد عشرة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة من حزب الله أحدهم القيادي حسين ياغي وأصيب أكثر من عشرين آخرين في الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على منطقة بعلبك.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله يعمل بشكل منهجي على إعادة تموضع أصوله وسط تجمعات سكانية مدنية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الهجوم على مقار حزب الله وحماس في لبنان من بوارج حربية هو رسالة واضحة لأذرع إيران بأنه إذا إنشغلت الطائرات، فإن الضربات بالسفن ستتواصل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف أمس الجمعة مقرا تستخدمه عناصر حماس في مخيم عين الحلوة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: الضربات الأخيرة جنوبي لبنان دمرت صواريخ بعيدة المدى لحزب الله
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:09:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف مواقع تخزين وتجميع الطائرات المسيرة الأوكرانية بعيدة المدى
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:09:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله جنوبي لبنان
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:09:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام رسمية: زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صواريخ بعيدة المدى
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:09:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

مخيم عين الحلوة

عين الحلوة.

الإسرائيلية

عين الحلوة

الإسرائيلي

عين الحلو

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-02-21
Lebanon24
05:59 | 2026-02-21
Lebanon24
05:56 | 2026-02-21
Lebanon24
05:37 | 2026-02-21
Lebanon24
05:36 | 2026-02-21
Lebanon24
05:26 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24