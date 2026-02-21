في حصيلة نهائية.. كم بلغ عدد شهداء الغارات الاسرائيلية أمس؟

صدر عن التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارات العدو على أكثر من بلدة في أدت إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة 24 بجروح، من بين الجرحى ثلاثة أطفال".



