الاستنفار في البقاع أيضاً

في ظلّ المتسارعة، ومع تصاعد الحديث عن احتمال اندلاع مواجهة واسعة بين الأميركية وإيران وإسرائيل، تشير معطيات ميدانية إلى أن استنفار لا يقتصر على احتمال توسّع المواجهة أو تجدد تعرضه لغارات إسرائيلية على غرار ما حصل ليل امس في وادى الى سقوط وجرحى.ووفق مصادر مطلعة، فإن الحزب يضع في حساباته أيضاً إمكانية حصول تطورات ميدانية من الجانب ، ما يدفعه إلى رفع مستوى الحذر وتعزيز الاستعدادات في ، تحسباً لأي سيناريو مفاجئ قد يفرض نفسه في المرحلة المقبلة.