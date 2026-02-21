"حزب الله" يحسم تحالفاته قريباً

تشير معلومات متداولة إلى أنّ يتجه خلال فترة وجيزة إلى حسم ملف تحالفاته على الساحة ، إلى جانب تحديد الخيارات الممكنة التي سيبني عليها حضوره الانتخابي في هذه الدوائر.وبحسب المعطيات، فإن المشاورات بلغت مراحل متقدمة، ما يتيح لـ"الحزب" تكوين صورة شبه نهائية عن شكل التحالفات المقبلة.وفي موازاة ذلك، تفيد المعطيات أن "الحزب" قرّر إعادة ترشيح كل نوابه الحاليين، من دون إجراء أيّ تعديلات حتى وإن لم يُقدم على الاعلان عن ذلك رسميًا في هذه المرحلة. هذا المسار يعكس رغبة في ضبط التوقيت السياسي وانتظار نضوج الظروف قبل القرارات النهائية.وكان رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" زار امس على رأس وفد من نواب الكتلة.رعد أكّد بعد اللقاء أن "الموقف الانتخابي بين الجانبين متطابق تماماً"، معلناً أنهما "سيخوضان الاستحقاق النيابي معاً في أيّ اتجاه كان".ووفقاً للمصادر، كانت "الانتخابات النيابية المقبلة المادة الأبرز في اللقاء، وجرى فيها توضيح عدد من القرارات التي اتّخذها الحزب، من بينها الترشيحات".