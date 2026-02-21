تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"حزب الله" يحسم تحالفاته قريباً

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-02-2026 | 02:15
A-
A+
حزب الله يحسم تحالفاته قريباً
حزب الله يحسم تحالفاته قريباً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشير معلومات متداولة إلى أنّ حزب الله يتجه خلال فترة وجيزة إلى حسم ملف تحالفاته الانتخابية على الساحة المسيحية، إلى جانب تحديد الخيارات الممكنة التي سيبني عليها حضوره الانتخابي في هذه الدوائر.
وبحسب المعطيات، فإن المشاورات بلغت مراحل متقدمة، ما يتيح لـ"الحزب" تكوين صورة شبه نهائية عن شكل التحالفات المقبلة.
وفي موازاة ذلك، تفيد المعطيات أن "الحزب" قرّر إعادة ترشيح كل نوابه الحاليين، من دون إجراء أيّ تعديلات حتى وإن لم يُقدم على الاعلان عن ذلك  رسميًا في هذه المرحلة. هذا المسار يعكس رغبة في ضبط التوقيت السياسي وانتظار نضوج الظروف قبل الكشف عن القرارات النهائية.
وكان رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد زار امس الرئيس نبيه بري على رأس وفد من نواب الكتلة. 
رعد أكّد بعد اللقاء أن "الموقف الانتخابي بين الجانبين متطابق تماماً"، معلناً أنهما "سيخوضان الاستحقاق النيابي معاً في أيّ اتجاه كان".
ووفقاً للمصادر، كانت "الانتخابات النيابية المقبلة المادة الأبرز في اللقاء، وجرى فيها توضيح عدد من القرارات التي اتّخذها الحزب، من بينها الترشيحات".
 
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
قاسم يحسم الجدل: "حزب الله" لن يكون على الحياد في أي عدوان على إيران
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:09:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يوسع تحالفاته الانتخابية
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:09:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" أمام الخيار الأصعب قريباً
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:09:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"الكتائب والقوات": التحالف لم يُحسم بعد
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:09:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

النائب محمد رعد

الرئيس نبيه بري

النائب محمد

الانتخابية

نائب محمد

نبيه بري

حزب الله

المسيحية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-02-21
Lebanon24
05:59 | 2026-02-21
Lebanon24
05:56 | 2026-02-21
Lebanon24
05:37 | 2026-02-21
Lebanon24
05:36 | 2026-02-21
Lebanon24
05:26 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24