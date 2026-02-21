عون يُدين بشدة الغارات الإسرائيلية على البقاع وصيدا: عمل عدائي لإفشال المساعي الديبلوماسية

دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بشدة التي نفذتها ليل امس من البر والبحر مستهدفة منطقة وبلدات في ، معتبراً أن استمرار هذه الاعتداءات "يشكّل عملاً عدائياً موصوفاً لافشال الجهود والمساعي الديبلوماسية التي يقوم بها مع الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمها الاميركية لتثبيت الاستقرار ووقف الأعمال العدائية الاسرائيلية ضد لبنان."



واكد رئيس الجمهورية أن هذه الغارات "تمثّل انتهاكاً جديداً لسيادة لبنان وخرقاً واضحاً للالتزامات الدولية، كما تعكس تنكّراً لإرادة ، ولا سيما قرارات الداعية إلى الالتزام الكامل بالقرار 1701 وتطبيقه بكل مندرجاته."



وجدد عون الدعوة إلى الدول الراعية للاستقرار في المنطقة " إلى تحمّل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات فوراً، والضغط باتجاه احترام القرارات الدولية، بما يحفظ سيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضيه ويجنّب المنطقة مزيداً من التصعيد والتوتر ."



