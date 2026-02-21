تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اجراءات بشأن الحيوانات مع انتهاء الشتاء.. قرارات تثير الغضب

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
21-02-2026 | 02:30
A-
A+
اجراءات بشأن الحيوانات مع انتهاء الشتاء.. قرارات تثير الغضب
اجراءات بشأن الحيوانات مع انتهاء الشتاء.. قرارات تثير الغضب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قبل دخول موسم الصيف والسياحة، بدأت قرارات بلدية تظهر في أكثر من منطقة تهدف إلى منع وضع الطعام والشراب للحيوانات الشاردة في الأماكن العامة، بدافع "تنظيم" المشهد وضبط النظافة والسلامة. وقد برزت في الأيام الماضية أمثلة علنية على هذا التوجه، بينها نقاشات واسعة حول قرار نُسب إلى بلديات بمنع إطعام الحيوانات الشاردة خارج نقاط محددة.
القرارات لم تمرّ بهدوء. جمعيات وناشطون اعتبروا أن منع الطعام والماء، في بلد يشهد ارتفاعًا في التخلي عن الحيوانات الأليفة وتراجعًا في قدرات الملاجئ، يترجم عمليًا إلى دفع هذه الحيوانات نحو الجوع والعطش بدل إدارة الظاهرة بشكل إنساني. وفي موازاة ذلك، تتوسع أصلاً أزمة الكلاب الشاردة في مدن ساحلية كصيدا، وسط حساسية مضاعفة في الشتاء والصيف على حد سواء.
 
في هذا السياق، قالت رنا عبد الهادي، لـ"لبنان24"، وهي مسؤولة عن أحد ملاجئ الحيوانات إن "الناس ترى الوعاء على الرصيف فتظن أن المشكلة هي الوعاء، بينما أصل المشكلة هو التخلي الجماعي عن الحيوانات وغياب خطة ثابتة تتولاها البلديات بالتعاون مع الوزارة والجمعيات". وأضافت أن "الملاجئ امتلأت فوق طاقتها، وأي قرار يمنع الماء والطعام بلا بديل واقعي سيزيد عدد الحيوانات المتجولة ويحوّلها أكثر إلى البحث عن الأكل في النفايات، ما يفاقم المشهد الذي تريد البلديات أصلاً ضبطه".

في المقابل، برر مصدر بلدي عبر "لبنان24" القرار بالقول إن الهدف "ليس تجريم الرحمة"، بل منع الإطعام العشوائي في مواقع حساسة سياحيًا أو سكنيًا لأنه "يجمع الحيوانات في نقاط مكتظة، ويزيد الشكاوى من الروائح وبقايا الطعام والقوارض، ويرفع احتمال الاحتكاكات مع المارة". وأشار المصدر إلى أن البلديات تتعرض لضغط كبير مع اقتراب الموسم، وأنها "تحتاج إلى تنظيم الإطعام ضمن أماكن واضحة ومراقبة، بدل أن يتحول الأمر إلى فوضى يومية".
غير أن هذا السجال يعيد طرح السؤال الأكبر عن البديل. فوزارة الزراعة كانت قد أعلنت سابقًا اعتماد مقاربة TNVR لإدارة الكلاب الشاردة، أي الإمساك والتعقيم والتلقيح ثم الإعادة إلى البيئة، باعتبارها خيارًا أكثر استدامة من المعالجات الظرفية.  كما أن قانون حماية ورفق الحيوان في لبنان موجود، لكن المشكلة تبقى في التطبيق وتوزيع المسؤوليات والتمويل.
 
بين هاجس "الصورة السياحية" وواجب الرفق بالحيوان، يبدو أن النقطة الفاصلة ليست في المنع بحد ذاته، بل في ما إذا كانت القرارات تترافق مع بدائل واضحة، أماكن إطعام محددة، تعاون مع الملاجئ، وخطة تعقيم وتلقيح تقلّص الأعداد أصلًا. وإلا، يتحول التنظيم إلى عنوان جميل ونتيجته على الأرض أزمة أكبر.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: القرارات الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية تثير القلق وتستحق إدانة المجتمع الدولي
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج "مواعدة" للأطفال يثير غضبًا واسعًا في مصر!
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة تُثير حالة من الغضب... ما حصل خلال فترة الليل غير مسبوق
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تثير مخاوف من أعمال تطهير عرقي
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

وزارة الزراعة

قانون حماية

موسم الصيف

لبنان24

رنا ❗️

الظاهر

الهادي

الرحمة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-02-21
Lebanon24
05:59 | 2026-02-21
Lebanon24
05:56 | 2026-02-21
Lebanon24
05:37 | 2026-02-21
Lebanon24
05:36 | 2026-02-21
Lebanon24
05:26 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24