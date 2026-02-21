تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بين الإقامة والسياسة…هل بدأ الحريري إعادة التموضع؟

جاد الحاج - Jad El Hajj

|
Lebanon 24
21-02-2026 | 03:00
A-
A+
بين الإقامة والسياسة…هل بدأ الحريري إعادة التموضع؟
بين الإقامة والسياسة…هل بدأ الحريري إعادة التموضع؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، حيث تتكاثر مؤشرات التباين بين الرياض وأبو ظبي، جاء قرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري التوجّه إلى الإمارات كأول محطة خارجية له بعد إعلان عودته التدريجية إلى الحياة السياسية. هذه الخطوة لم يجرِ التعامل معها بوصفها مجرد تنقّل طبيعي لرجل يقيم أساساً في الإمارات، بل فُسِّرت في الأوساط السياسية على اعتبارها إشارة مدروسة أعادت فتح باب التساؤلات حول موقع "تيار المستقبل" في خارطة الاستقطاب الخليجي، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على التوازن اللبناني الهش.

ظاهرياً، يحرص الحريري على نفي أي اصطفاف بين دول الخليج، وقد أكد في خطابه الأخير أن من يراهن على دفعه إلى هذا التموضع هو خاسر سلفاً. غير أن القراءة السياسية لا تتوقف عند مستوى التصريحات، بل تتجاوزها إلى توقيت الخطوات ومسارها. فاختيار الإمارات تحديداً كأول وجهة خارجية بعد إعلان العودة، في ظل الحديث المتزايد عن فتور سعودي–إماراتي، يمنح الزيارة بعداً سياسياً يصعب تجاهله، حتى لو لم يكن الحريري قد حسم تموضعه النهائي بعد.

في المقابل، تشير مصادر متابعة إلى أن الرجل لم يبلغ مرحلة التموضع الكامل خلف أبو ظبي، وأن مسار عودته السياسية لا يزال محكوماً بالتدرّج وترك هامش واضح للمناورة. فحتى الآن، تبدو الخطوة أقرب إلى إعادة تنشيط "تيار المستقبل" منها إلى عودة شخصية مكتملة الأركان، ولا سيما أن مركز إقامته ونشاطاته الأساسية ما زال متمركزاً في الإمارات. ويعزّز هذا الانطباع تكليف عمته النائبة بهية الحريري بمهام نائبة رئيس "التيار"، وهو ترتيب يوحي بأن الحريري يتقدم بحذر ويختبر الأرض السياسية تدريجياً، من دون أن يضع نفسه فوراً في واجهة الحضور التنفيذي الكامل.

مع ذلك، تبقى الإشكالية الأساسية في مكان الإقامة السياسية الفعلية. فالعودة إلى العمل السياسي اللبناني، بحكم التجربة، تتطلب حضوراً ميدانياً دائماً في الداخل، وليس إدارة المشهد من الخارج. ومن هنا، ترى مصادر مطلعة أن استمرار تمركز الحريري في الإمارات، بالتوازي مع إطلاق مسار العودة التدريجية، يطرح علامات استفهام حول مدى ثبات التحول المرتقب وحدوده الزمنية والسياسية.

ولعلّ إعلان الزيارة بحد ذاته، لا يمكن اعتباره تفصيلاً عابراً في الحسابات السياسية. ومع ذلك، فإن الحملة الحادة التي رافقت توجه سعد الحريري إلى الإمارات تتجاهل حقيقة بديهية مفادها أن الرجل يقيم هناك أصلاً وتتركز فيها أعماله ونشاطاته. ومن هذه الزاوية، يصعب فصل الخطوة عن واقع إقامته الحالية، فيما يرى متابعون أنها تندرج أيضاً في إطار حرصه على إبقاء خطوطه مفتوحة مع مختلف العواصم الخليجية من دون الانخراط في مواجهة مباشرة مع أي منها. وعليه، فإن الزيارة، في تقدير المصادر مطلعة، لا تكفي وحدها للقول إن التموضع النهائي قد حُسم حتى الآن.

بناء على ذلك، يصعب الجزم بأن زيارة الإمارات ستقلب موازين لبنان أو تعيد خلط أوراق "تيار المستقبل" في المدى القريب. فالمشهد لا يزال في مرحلة جسّ النبض، والحريري نفسه يتقدم بخطوات محسوبة لا توحي بحسم وشيك. إلا أن ما يمكن قوله بثقة هو أن الرجل بدأ فعلياً اختبار طريق العودة، وأن كل حركة يقوم بها ستبقى تحت المجهر الإقليمي، كما في الساحة الداخلية.

في المحصلة، لا يبدو أن التموضع النهائي قد رُسم بعد، ولا أن عودة الحريري الشخصية أصبحت أمراً واقعاً. لكن المؤكد أن مرحلة الضبابية انتهت، وأن مرحلة الإشارات الدقيقة قد بدأت، وهي مرحلة غالباً ما تسبق التحولات الأكبر في السياسة اللبنانية، إن كُتب لها أن تكتمل.
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تعيين بهية الحريري : خطوة تنظيمية أم إعادة تموضع ؟
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:10:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إعادة تموضع إقليمي لـ"الحزب" بين التهدئة والحسابات المفتوحة
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:10:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أحمد الحريري بدأ جولة بقاعية وزارالمفتي الغزاوي واتحاد بلديات البقاع الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:10:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: علاقتي مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري تعود الى ما قبل دخوله عالم السياسة وجمعتنا صداقة عائلية واحترام متبادل وخسارة كبيرة استشهاد الرئيس الحريري
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:10:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

سعد الحريري

الحريري على

اللبنانية

المستقبل

الإمارات

الخليج

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

جاد الحاج - Jad El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-02-21
Lebanon24
05:59 | 2026-02-21
Lebanon24
05:56 | 2026-02-21
Lebanon24
05:37 | 2026-02-21
Lebanon24
05:36 | 2026-02-21
Lebanon24
05:26 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24