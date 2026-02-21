ادرعي: هذا ما تم استهدافه أمس في البقاع

أعلن المتحدث بإسم الجيش أفيخاي أدرعي، أن "جيش الدفاع أغار أمس الجمعة في وقضى على عدد كبير من الأرهابيين المنتمين إلى الوحدة الصاروخية في وذلك في ثلاث مقار مختلفة للحزب الإرهابي".



وأضاف أردعي عبر "أكس": "تم رصد العناصر الارهابية وهم يعملون في الفترة الأخيرة لتسريع مراحل التسلح والجاهزية وخططوا لتنفيذ عمليات إطلاق نحو الأراضي الاسرائيلية والدفع بمخططات إرهابية تهدد قوات جيش الدفاع ومواطني ".



وتابع: "تتحمل الوحدة الصاروخية في حزب الله مسؤولية إطلاق القذائف والصواريخ نحو وتعمل في هذه الأيام على التخطيط لشن اعتداءات من هذا النوع نحو إسرائيل".



كما أشار إلى أن "أنشطة الارهابيين شكلت خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل ضد محاولات حزب الله لاعادة اعمار قدراته وإعادة التسلح وسيتحرك بقوة لازالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل".



وختم: "يبقى جيش الدفاع ملتزمًا بالتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

