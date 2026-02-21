الاستقرار الجوي شارف على نهايته.. اسبوع ماطر ينتظرنا

يتأثر والحوض الشرقي للمتوسط ابتداءاً من بعد ظهر اليوم بمنخفض جوّي متوسّط الفعالية متمركز جنوب ايطاليا مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي إلى طقس متقلب وممطرأحيانا ًمع ثلوج على المرتفعات ومن المتوقع أن يشتد تأثيره اعتبارا من يوم الأثنين ويستمر طيلة أيام الاسبوع .ويكون الجو غداً غائما جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة فتعود الى معدلاتها الموسمية،تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها مساءاً ويرافقها برق ورعد أحياناً كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق وتنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد.الإثنين:غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات و استمرار الانخفاض بدرجات الحرارةـ، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة شمالاً كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق وتتدنى ليل الاثنين/ الثلاثاء الى ١٤٠٠ مترعلى .الثلاثاء:غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكربدرجات الحرارة على الساحل وانخفاض طفيف على الجبال وفي الداخل ،تتساقط أمطار متفرقة مع برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق وتبقى الرياح ناشطة شمالاً.