تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الاستقرار الجوي شارف على نهايته.. اسبوع ماطر ينتظرنا

Lebanon 24
21-02-2026 | 03:58
A-
A+
الاستقرار الجوي شارف على نهايته.. اسبوع ماطر ينتظرنا
الاستقرار الجوي شارف على نهايته.. اسبوع ماطر ينتظرنا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ابتداءاً من بعد ظهر اليوم بمنخفض جوّي متوسّط الفعالية متمركز جنوب ايطاليا مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي إلى طقس متقلب وممطرأحيانا ًمع ثلوج على المرتفعات ومن المتوقع أن يشتد تأثيره اعتبارا من يوم الأثنين ويستمر طيلة أيام الاسبوع .
ويكون الجو غداً غائما جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة فتعود الى معدلاتها الموسمية،تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها مساءاً ويرافقها برق ورعد أحياناً كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق وتنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد.
الإثنين:  
غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات و استمرار الانخفاض بدرجات الحرارةـ، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة شمالاً كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق وتتدنى ليل الاثنين/ الثلاثاء الى ١٤٠٠ مترعلى المرتفعات الشمالية.
الثلاثاء:  
غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكربدرجات الحرارة على الساحل وانخفاض طفيف على الجبال وفي الداخل ،تتساقط أمطار متفرقة مع برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق وتبقى الرياح ناشطة شمالاً.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاجواء المستقرة مستمرة حتى الجمعة.. هذا ما ينتظرنا في عطلة نهاية الاسبوع
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:11:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: ننتظر من ترامب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن الدفاع الجوي
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:11:26 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: حرب أوكرانيا شارفت على النهاية
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:11:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المنخفض الجوي الى انحسار اعتباراً من الغد.. هكذا سيكون طقس نهاية الاسبوع
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:11:26 Lebanon 24 Lebanon 24

المرتفعات الشمالية

الحوض الشرقي

مركز جنوب

لبنان وا

الشمالي

رنا ❗️

الشمال

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-02-21
Lebanon24
05:59 | 2026-02-21
Lebanon24
05:56 | 2026-02-21
Lebanon24
05:37 | 2026-02-21
Lebanon24
05:36 | 2026-02-21
Lebanon24
05:26 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24