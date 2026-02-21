فتور سياسي يباعد بين القوات والاشتراكي واتصالات لمحاولة الاحتواء

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
فتور سياسي يباعد بين "القوات" و"الاشتراكي" واتصالات لمحاولة الاحتواء
Lebanon 24
21-02-2026
|
04:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُلاحظ في الأوساط السياسية غياب التلاقي والتواصل بين
حزب القوات اللبنانية
والحزب التقدمي
الاشتراكي
، في ظل فتورٍ واضح انعكس على مقاربة الاستحقاق الانتخابي، رغم أن هذا الاستحقاق يأتي أساساً بناءً على رغبة خارجية تدفع نحو تنسيق بين الطرفين.
وتشير المعطيات إلى أن شروط "الاشتراكي" على "القوات"، ولا سيما رفض التحالف في دائرة
البقاع الغربي
احتراماً لما وصفه بالمكوّن السني، أدت إلى تعميق الخلافات بين الجانبين. وتبعاً لذلك، اتجهت "القوات" إلى تبنّي موقف حازم يقوم على مبدأ: إمّا التحالف الشامل على مستوى كل الدوائر أو عدم التحالف مطلقاً.
في المقابل، تؤكد مصادر متابعة أن الاتصالات لا تزال جارية على قدم وساق بين الحزبين في محاولة لتقريب وجهات النظر ومنع انتقال التباين السياسي إلى قطيعة انتخابية كاملة، وسط ترقب لما ستؤول إليه المفاوضات في الأيام المقبلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بري يدير الملف السياسي: هل من خلاف بين حركة امل" و"حزب الله"؟
Lebanon 24
بري يدير الملف السياسي: هل من خلاف بين حركة امل" و"حزب الله"؟
21/02/2026 13:11:33
21/02/2026 13:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة جديدة بين "التيار" و"القوات"
Lebanon 24
معركة جديدة بين "التيار" و"القوات"
21/02/2026 13:11:33
21/02/2026 13:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"القوات" منزعجة من الحراك في "ملعبها السياسي"
Lebanon 24
"القوات" منزعجة من الحراك في "ملعبها السياسي"
21/02/2026 13:11:33
21/02/2026 13:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تحالف "القوات" والكتائب بدءا من المجلس النيابي و"التيار" مرتاح للاستطلاعات
Lebanon 24
تحالف "القوات" والكتائب بدءا من المجلس النيابي و"التيار" مرتاح للاستطلاعات
21/02/2026 13:11:33
21/02/2026 13:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الحزب التقدمي الاشتراكي
حزب القوات اللبنانية
القوات اللبنانية
البقاع الغربي
الحزب التقدمي
الاشتراكي
اللبنانية
امل على
تابع
قد يعجبك أيضاً
رغم الصعوبات... لماذا يُريد "حزب الله" إجراء الإنتخابات؟
Lebanon 24
رغم الصعوبات... لماذا يُريد "حزب الله" إجراء الإنتخابات؟
06:00 | 2026-02-21
21/02/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... وفاة شخصين في حادث سير مروّع على أوتوستراد القلمون
Lebanon 24
بالفيديو... وفاة شخصين في حادث سير مروّع على أوتوستراد القلمون
05:59 | 2026-02-21
21/02/2026 05:59:47
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة بأقل من 15 ثانية في زحلة.. هذا ما يُطالب به أصحاب محال الذهب
Lebanon 24
سرقة بأقل من 15 ثانية في زحلة.. هذا ما يُطالب به أصحاب محال الذهب
05:56 | 2026-02-21
21/02/2026 05:56:25
Lebanon 24
Lebanon 24
اتحاد نقابات العمال: الشارع هو الحكم
Lebanon 24
اتحاد نقابات العمال: الشارع هو الحكم
05:37 | 2026-02-21
21/02/2026 05:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بخاري أقام إفطارا لدريان ومفتي المناطق.. وتشديد على أن إعادة بناء الدولة الطريق لإنقاذ لبنان
Lebanon 24
بخاري أقام إفطارا لدريان ومفتي المناطق.. وتشديد على أن إعادة بناء الدولة الطريق لإنقاذ لبنان
05:36 | 2026-02-21
21/02/2026 05:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
00:26 | 2026-02-21
21/02/2026 12:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
10:20 | 2026-02-20
20/02/2026 10:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2026-02-21
رغم الصعوبات... لماذا يُريد "حزب الله" إجراء الإنتخابات؟
05:59 | 2026-02-21
بالفيديو... وفاة شخصين في حادث سير مروّع على أوتوستراد القلمون
05:56 | 2026-02-21
سرقة بأقل من 15 ثانية في زحلة.. هذا ما يُطالب به أصحاب محال الذهب
05:37 | 2026-02-21
اتحاد نقابات العمال: الشارع هو الحكم
05:36 | 2026-02-21
بخاري أقام إفطارا لدريان ومفتي المناطق.. وتشديد على أن إعادة بناء الدولة الطريق لإنقاذ لبنان
05:26 | 2026-02-21
المجلس الأرثوذكسي انتقد رفع الضرائب
فيديو
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
21/02/2026 13:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 13:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
21/02/2026 13:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24