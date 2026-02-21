تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

فتور سياسي يباعد بين "القوات" و"الاشتراكي" واتصالات لمحاولة الاحتواء

Lebanon 24
21-02-2026 | 04:15
A-
A+
فتور سياسي يباعد بين القوات والاشتراكي واتصالات لمحاولة الاحتواء
فتور سياسي يباعد بين القوات والاشتراكي واتصالات لمحاولة الاحتواء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُلاحظ في الأوساط السياسية غياب التلاقي والتواصل بين حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، في ظل فتورٍ واضح انعكس على مقاربة الاستحقاق الانتخابي، رغم أن هذا الاستحقاق يأتي أساساً بناءً على رغبة خارجية تدفع نحو تنسيق بين الطرفين.

وتشير المعطيات إلى أن شروط "الاشتراكي" على "القوات"، ولا سيما رفض التحالف في دائرة البقاع الغربي احتراماً لما وصفه بالمكوّن السني، أدت إلى تعميق الخلافات بين الجانبين. وتبعاً لذلك، اتجهت "القوات" إلى تبنّي موقف حازم يقوم على مبدأ: إمّا التحالف الشامل على مستوى كل الدوائر أو عدم التحالف مطلقاً.

في المقابل، تؤكد مصادر متابعة أن الاتصالات لا تزال جارية على قدم وساق بين الحزبين في محاولة لتقريب وجهات النظر ومنع انتقال التباين السياسي إلى قطيعة انتخابية كاملة، وسط ترقب لما ستؤول إليه المفاوضات في الأيام المقبلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بري يدير الملف السياسي: هل من خلاف بين حركة امل" و"حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24
معركة جديدة بين "التيار" و"القوات"
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات" منزعجة من الحراك في "ملعبها السياسي"
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تحالف "القوات" والكتائب بدءا من المجلس النيابي و"التيار" مرتاح للاستطلاعات
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الحزب التقدمي الاشتراكي

حزب القوات اللبنانية

القوات اللبنانية

البقاع الغربي

الحزب التقدمي

الاشتراكي

اللبنانية

امل على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-02-21
Lebanon24
05:59 | 2026-02-21
Lebanon24
05:56 | 2026-02-21
Lebanon24
05:37 | 2026-02-21
Lebanon24
05:36 | 2026-02-21
Lebanon24
05:26 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24