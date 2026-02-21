جريمة مروعة تهز بلدة حمانا.. فرح قتلت على يد شاب كان سيُصبح خطيبها

هزت جريمة مروعة بلدة ، فقد قتلت الشابة فرح التيماني على يد شاب كان من المقرر أن يصبح خطيبها وسط تضارب الروايات بين فرضية الفعل المتعمد أو إطلاق النار عن طريق الخطأ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وقد سلّم الشاب نفسه إلى القوى الأمنية على الفور بعد وقوع الحادثة.