وزير الصحة: وكأن قدرك يا بقاعي العزيز أن تجمع الإفطار مع آذان الشهادة

كتب ركان في منصة "إكس": "وَكَأَنَّ قَدَرَكَ يَا بَقَاعِيَّ الْعَزِيز أَنْ تجبُل التَّعَبَ مَعَ الدَّم، وَأَنْ تَجْمَعَ الإِفْطَارَ مَعَ آذَانِ الشَّهَادَة، وَأَنْ تَبْدَأَ الشَّهْرَ مَعَ لَيْلَةِ الْقَدْر. أَخْبِرْهُمْ يَا سَهْلِيَ الْوَاسِع بِأَنَّكَ فُزْتَ وَسَتَفُوزُ وَرَبَّ الْكَعْبَة…".



