وزير الزراعة شكل لجنة قطاعية للنهوض بالمنتجات الغذائية التقليدية

أصدر الدكتور هاني قرارًا بتشكيل لجنة قطاعية تُعنى بتنظيم ومتابعة قطاع المنتجات الغذائية التقليدية، برئاسة لوزارة الزراعة المهندس ، في إطار رؤية الوزارة الهادفة إلى تعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني وصون التراث الغذائي اللبناني ودعم تنافسية هذا القطاع الحيوي في والخارجية.







وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات وإدارات رسمية، وجامعات، ونقابات، وهيئات اقتصادية، ومنظمات مجتمع مدني، إلى جانب ممثل عن للأمم المتحدة بصفة مراقب، بما يؤمّن مقاربة تشاركية شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي.







وتتولى اللجنة اقتراح التشريعات والتنظيمات اللازمة، ووضع آلية لمسح المنتجات التقليدية وتحديد المؤشرات الجغرافية وتسمية المنشأ، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للسلع المحلية، إضافة إلى إعداد خطة لدعم الصناعات الزراعية التقليدية وتعزيز صمود المجتمعات الريفية.







وأكدت أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية استراتيجية لحماية الهوية الغذائية اللبنانية ورفع تنافسية المنتجات التقليدية في الأسواق المحلية والخارجية.



