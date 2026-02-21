تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
وزير الزراعة شكل لجنة قطاعية للنهوض بالمنتجات الغذائية التقليدية

Lebanon 24
21-02-2026 | 04:34
وزير الزراعة شكل لجنة قطاعية للنهوض بالمنتجات الغذائية التقليدية
 أصدر وزير الزراعة الدكتور نزار هاني قرارًا بتشكيل لجنة قطاعية تُعنى بتنظيم ومتابعة قطاع المنتجات الغذائية اللبنانية التقليدية، برئاسة المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، في إطار رؤية الوزارة الهادفة إلى تعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني وصون التراث الغذائي اللبناني ودعم تنافسية هذا القطاع الحيوي في الأسواق المحلية والخارجية.



وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات وإدارات رسمية، وجامعات، ونقابات، وهيئات اقتصادية، ومنظمات مجتمع مدني، إلى جانب ممثل عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بصفة مراقب، بما يؤمّن مقاربة تشاركية شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي.



وتتولى اللجنة اقتراح التشريعات والتنظيمات اللازمة، ووضع آلية لمسح المنتجات التقليدية وتحديد المؤشرات الجغرافية وتسمية المنشأ، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للسلع المحلية، إضافة إلى إعداد خطة لدعم الصناعات الزراعية التقليدية وتعزيز صمود المجتمعات الريفية.



وأكدت وزارة الزراعة أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية استراتيجية لحماية الهوية الغذائية اللبنانية ورفع تنافسية المنتجات التقليدية في الأسواق المحلية والخارجية.
منظمة الأغذية والزراعة

الأسواق المحلية

وزارة الزراعة

منظمة الأغذية

المدير العام

وزير الزراعة

لويس لحود

اللبنانية

