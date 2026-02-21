خلف: لا مبرّرَ لأيّ تمديد للمجلس النيابي

وضع النائب ملحم خلف الاعتداءات الاسرائيلية التي طالت عين الحلوة والبقاع أمس في "خانة تفلّت اسرائيل من التزاماتها باتفاق وقف اطلاق النار ونهجها العدائي المستمر"، مشددا على "ضرورة تفعيل الحكومة لآليات المواجهة عبر الاستعانة بالدولتين العظيمتين الراعيتين لهذا الاتفاق".



وفي حديث عبر "صوت كل "، دعا خلف واللبنانيين الى "التحلّق حول الدولة القادرة والحامية لشعبها بالتوازي مع تحرّك دولي فاعل لكبح ما وصفه بالعدوان غير المقبول والمتفلّت من القيود القانونية والأخلاقية"، مشددا على "ضرورة تحييد لبنان عن صراعات المحاور الإقليمية لأن أي انخراط في صراعات كبرى يعرّض البلاد لمخاطر إضافية لا تخدم مصلحتها الوطنية".



وحول الانتخابات، رأى خلف "ألا مبرّرَ لأيّ تمديد للمجلس النيابي" مشيرا الى أنّ "التمديد الوحيد المقبول هو في حال حصول أي حدث كبير يعرقل حصول الاستحقاق، وأي شيء خلاف ذلك لا يمكن أن يشكل سببا لتأخير الانتخابات".



وأضاف: "أي كسرٍ للحياة العامة يشكل وصمة عار على المجلس النيابي ويشكل كسرا للعهد الذي يجب الّا ينكسر وسقطةً للحكومة التي تقع على عاتقها مسؤولية اجراء هذه الانتخابات، كما يشكل صفعةً للشعب اللبناني".



وردا على سؤال حول اصرار الرئيس أن يأتي طلب التمديد من الحكومة، دان خلف "تقاذف المسؤوليات بين الحكومة والمجلس النيابي"، موضحاً أنه "قانونيا على الحكومة أن تجري الانتخابات، ورأي هيئة التشريع والاستشارات يجب أن يؤخذ على محمل الجدّ على غرار ما حصل في العام 2018 عند تعذّر اصدار البطاقة الممغنطة".



وعمّا حصل اثر تقدّم عباس عبد اللطيف فواز بترشيحه عن الدائرة 16، شرح خلف أنّه "يجوز لأي مرشّح عن الدائرة 16 أن يتقدّم بطعن أمام مجلس شورى الدولة في مهلة لا تتعدى الخمسة أيام، ويكون قرار المجلس الدستوري ملزماً".



وأكد أنه "سيخوض الاستحقاق المقبل على أن يشكل مع النائب منيمنة وعلي عباس نواة اللائحة في ، كما نتفق مع النائبة نجاة صليبا في النهج والفكر، وعلينا اليوم استشراف ".



وطالب خلف ب"اعادة النظر بقرار زيادة الضرائب ورفع الTVA، ونحن تقدمنا بطلب لاعادة النظر بهذه القرارات التي تعطي المواطن في يد وتأخذ منه من اليد الأخرى".



وسأل: "هل هناك خطّة متكاملة تؤمّن للمواطن الخدمات الأساسية مقابل هذه الضرائب الهائلة".

