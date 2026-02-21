مسؤولون "يستخدمون أرقاماً أخرى"

إثر الاستهداف لمخيم بالصواريخ، عُلم أنّ مسؤولين من حركة " " غابوا عن الاتصالات ،خصوصاً أن ما حصل كان مفاجئاً للحركة وقيادتها.



في الوقت نفسه، عُلم أنّ مسؤولي "حماس" يتخذون إجراءات احترازية لناحية اتصالاتهم، وقد ازدادت تلك الإجراءات في الآونة الأخيرة، إذ باتوا يبتعدون عن هواتفهم أو يستخدمون أرقاما جديدة غير تلك المعروفة.