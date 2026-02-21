المجلس الأرثوذكسي انتقد رفع الضرائب

انتقد رئيس في بيان، "رفع الضرائب، والشرح الذي قدّمه رئيس الحكومة لا يبدّل في واقع العبء الذي يتحمّله المواطن، فاللبنانيون يواجهون أصلًا ضرائب سنوية مرتفعة، في وقت سُرقت فيه أموال المودعين من المصارف، وبالتالي لا يجوز تحميل الشعب مسؤولية أخطاء وفساد الحكومات السابقة".







وأشار إلى أن "الحكومة مطالبة بمعالجة الهدر والإفلاس وإيجاد حلول فعلية، مذكّرًا بما أعلنه رئيس الحكومة عن "إمكان تحصيل إيرادات كبيرة من قطاعات عدة، من بينها الأملاك البحرية والقطاع السياحي، والمرفأ، والمطار، والأسواق الحرة، والحدود، والكسارات، إضافة إلى العقارات والمباني العامة، ولا ننسى المصارف وشركات الصيرفة التي تصل ارباحها اليومية إلى ارقام خيالية".







ودعيا الحكومة إلى "تحمّل مسؤولياتها ومساعدة المواطنين بدل زيادة الأعباء عليهم، وإلى التراجع الفوري عن الضرائب الأخيرة".

