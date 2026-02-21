تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المجلس الأرثوذكسي انتقد رفع الضرائب

Lebanon 24
21-02-2026 | 05:26
A-
A+
المجلس الأرثوذكسي انتقد رفع الضرائب
المجلس الأرثوذكسي انتقد رفع الضرائب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انتقد رئيس المجلس الوطني الأرثوذكسي روبير الأبيض في بيان، "رفع الضرائب، والشرح الذي قدّمه رئيس الحكومة نواف سلام لا يبدّل في واقع العبء الذي يتحمّله المواطن، فاللبنانيون يواجهون أصلًا ضرائب سنوية مرتفعة، في وقت سُرقت فيه أموال المودعين من المصارف، وبالتالي لا يجوز تحميل الشعب مسؤولية أخطاء وفساد الحكومات السابقة".



وأشار إلى أن "الحكومة مطالبة بمعالجة الهدر والإفلاس وإيجاد حلول فعلية، مذكّرًا بما أعلنه رئيس الحكومة عن "إمكان تحصيل إيرادات كبيرة من قطاعات عدة، من بينها الأملاك البحرية والقطاع السياحي، والمرفأ، والمطار، والأسواق الحرة، والحدود، والكسارات، إضافة إلى العقارات والمباني العامة، ولا ننسى المصارف وشركات الصيرفة التي تصل ارباحها اليومية إلى ارقام خيالية".



ودعيا الحكومة إلى "تحمّل مسؤولياتها ومساعدة المواطنين بدل زيادة الأعباء عليهم، وإلى التراجع الفوري عن الضرائب الأخيرة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المجلس الوطني الأرثوذكسي: للبدء الفوري بإحصاء شامل للمباني المهددة بالانهيار
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 16:21:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الشركات اللبنانية تحذر من تداعيات رفع الضرائب على الاقتصاد الوطني
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 16:21:53 Lebanon 24 Lebanon 24
العريضي: رفع الضرائب يوسع دائرة الفقر ويعمق الأزمة في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 16:21:53 Lebanon 24 Lebanon 24
البستاني: رفع الضرائب يخلق تضخما يشمل كل فئات الشعب
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 16:21:53 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس الوطني الأرثوذكسي

المجلس الأرثوذكسي

المجلس الوطني

روبير الأبيض

مجلس الوطني

نواف سلام

المطار

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:03 | 2026-02-21
Lebanon24
09:00 | 2026-02-21
Lebanon24
08:51 | 2026-02-21
Lebanon24
08:38 | 2026-02-21
Lebanon24
08:32 | 2026-02-21
Lebanon24
08:23 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24