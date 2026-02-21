سرقة بأقل من 15 ثانية في زحلة.. هذا ما يُطالب به أصحاب محال الذهب

بدت لافتة أمس عملية السطو التي استهدفت محل مجوهرات في والتي وقعت في وضح النهار وأمام أعين المارة، حيث قام مجهولون بكسر واجهة المحل وسرقة كمية من في أقل من 15 ثانية وفروا من دون التمكن من توقيفهم.



وقد أثارت هذه الحادثة استنكار أصحاب محال الذهب في المناطق كافة، وأشار عدد من الصاغة عبر " " إلى تسجيل عمليات سرقة واستهداف لأصحاب محال الصاغة وبيع المجوهرات بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، وأبدوا قلقهم من ارتفاع جرائم السلب والسطو.





وناشد هؤلاء الدولة والأجهزة الأمنية التحرّك لتوقيف السارقين في ، ولتسيير دوريات أمنية أمام محالهم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.