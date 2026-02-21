تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
لبنان

المفتي عبدالله: لوحدة الموقف وتحرّك دبلوماسي يفضح الارهاب الإسرائيليّ

Lebanon 24
21-02-2026 | 06:10
المفتي عبدالله: لوحدة الموقف وتحرّك دبلوماسي يفضح الارهاب الإسرائيليّ
المفتي عبدالله: لوحدة الموقف وتحرّك دبلوماسي يفضح الارهاب الإسرائيليّ photos 0
استقبل مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله، في دار الإفتاء الجعفري في صور، وفوداً روحية وأهلية وسياسية لبنانية وفلسطينية، بحضور مدير مجمع الخضرا الديني الشيخ علي عبدالله، المسؤول الإعلامي لحركة "أمل" في إقليم جبل عامل علوان شرف الدين، مسؤول جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ابو بلال، القيادي في حزب الشعب الفلسطني ابو خالد الشميسي، لجنة السياحة في بلدية صور برئاسة علوان شرف الدين ووفد من حركة "امل" في شعبة صور ورئيس بلدية الرمادية خليل برجي، رئيس جمعية "البر والإحسان" علي بيطار، الدكتور رياض زبد ولفيف من رجال الدين المسلمين هنأت بقدوم شهر رمضان.



وخلال اللقاء، توقف عبدالله عند ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلمٍ واضطهادٍ وعدوانٍ متواصل، مؤكداً أن "ما يجري هو انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والشرائع السماوية، ويشكّل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الصامت".



كما دان ما حصل ليلاً في منطقة البقاع من استهداف للمدنيين والأطفال، معتبراً أن "استباحة الدم اللبناني والفلسطيني على حد سواء، إنما تؤكد الطبيعة الإرهابية للكيان الصهيوني الغاصب الذي يوزع القتل والتدمير المبرمج دون وازعٍ من ضمير أو قانون". وشدد على أن "المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً لبنانياً موحداً يرتقي إلى مستوى التحديات"، داعياً إلى "إطلاق حركة دبلوماسية عالمية فاعلة لفضح ممارسات العدو أمام الرأي العام الدولي، والعمل على محاسبته في المحافل القانونية والحقوقية". وأكد أن "صمود الشعوب وتمسكها بحقوقها المشروعة هو السبيل لإسقاط مشاريع العدوان، وأن وحدة الكلمة والموقف تبقى السلاح الأقوى في مواجهة الاحتلال والظلم".



وختم: "ان ارادة الشعوب تختلف جدا عن ارادة الانظمة، وان الكيان الصهيوني الغاصب يعمل على تقويض الارادة الشعبية التي ممكن ان تكون مقاومة في مواجهة التمادي في الاجرام على الدول وعلى الشعوب".
