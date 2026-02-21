تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

جمعية تجار زحلة استنكرت سرقة محل المجوهرات

Lebanon 24
21-02-2026 | 06:25
جمعية تجار زحلة استنكرت سرقة محل المجوهرات
نفذت جمعية تجار زحلة تجمعا أمام محلات مجوهرات سعد العشي التي تعرضت أمس لعملية كسر وسرقة، تضامنا معه.
 
وألقى طوني الصايغ كلمة باسم رئيس الجمعية زياد سعادة قال فيها: "هذه العملية المدانة والمستنكرة لا ولم ولن نسمح بها في دار السلام. من هنا ومن أمام موقع العملية نعلنها وبصوت عال، الأمن خط احمر لا تهاون ولا تساهل به، وما حدث هو رسالة واضحة توجب على كافة المسؤولين اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية واللازمة لردع هكذا اعمال وإنزال اشد العقوبات بكل من يظهره التحقيق".

وختم: "نؤكد أن ايماننا بالدولة واجهزتها هو إيمان ثابت راسخ، ونطالبها بكافة مؤسساتها واجهزتها الكشف عن الفاعلين وضبط المسروقات وردع كل من تسول نفسه التطاول على كرامة الزحليين ورزقهم وامنهم".
