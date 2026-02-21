جمعية تجار زحلة استنكرت سرقة محل المجوهرات

نفذت تجمعا أمام محلات مجوهرات سعد العشي التي تعرضت أمس لعملية كسر وسرقة، تضامنا معه.

وألقى كلمة باسم رئيس الجمعية قال فيها: "هذه العملية المدانة والمستنكرة لا ولم ولن نسمح بها في . من هنا ومن أمام موقع العملية نعلنها وبصوت عال، الأمن خط احمر لا تهاون ولا تساهل به، وما حدث هو رسالة واضحة توجب على كافة المسؤولين اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية واللازمة لردع هكذا اعمال وإنزال اشد بكل من يظهره التحقيق".



وختم: "نؤكد أن ايماننا بالدولة واجهزتها هو إيمان ثابت راسخ، ونطالبها بكافة مؤسساتها واجهزتها الفاعلين وضبط المسروقات وردع كل من تسول نفسه التطاول على كرامة الزحليين ورزقهم وامنهم".