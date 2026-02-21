تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
هؤلاء هم شهداء "حزب الله" إثر غارات البقاع.. إليكم الصور والأسماء

Lebanon 24
21-02-2026 | 06:42
هؤلاء هم شهداء حزب الله إثر غارات البقاع.. إليكم الصور والأسماء
هؤلاء هم شهداء حزب الله إثر غارات البقاع.. إليكم الصور والأسماء photos 0
13 شهيداً وأكثر من 24 جريحاً، هي حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البقاع، مساء الجمعة، من بينهم مسؤولون وعناصر في "حزب الله".
 

الغارات التي حصلت استهدفت مبانٍ سكنية في مناطق مختلفة، فيما جاءت بعد موعد الإفطار.
 

وميدانياً، فإن إسرائيل قصفت مرتفعات الشعرة بمحيط بلدة النبي شيت - شرق لبنان، فيما استهدفت غارات أخرى منزلاً خلف حلويات المنذر مقابل أوتوستراد رياق، فيما سُجل حصول غارة أخرى استهدفت منزلاً في بدنايل.
 

ويوم أمس، نعى "حزب الله" القيادي حسين محمد ياغي، نجل النائب السابق والمعاون الخاص لـ"أمين عام حزب الله" السابق الشهيد السيد حسن نصرالله، الراحل محمد حسين ياغي.
 

وفي بيانه، وصف الحزب ياغي بـ"القائد الجهادي"، ما يعني أنّ الشخصية المستهدفة ذات أهمية وشأن كبير في صفوف "الحزب".
 

أيضاً، تبين أن هناك مسؤولين وعناصر آخرين ضمن الحزب قضوا إثر الغارات، وهم: علي زيد الموسوي، محمد إبراهيم الموسوي، قاسم علي مهدي، حسنين ياسر السيبلاني، أحمد حسين الحاج حسن، حسين خير الله علاء الدين وأحمد محمد زعيتر.
 

وسبقت الهجوم على البقاع ضربة إسرائيلية أخرى استهدفت مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، حيث قضى عنصران من حركة "حماس" هما بلال الخطيب ومحمد الصاوي.
 

بدوره، دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بشدة الغارات التي نفذتها إسرائيل ليل أمس من البر والبحر مستهدفة منطقة صيدا وبلدات في البقاع، معتبراً أن استمرار هذه الاعتداءات "يشكّل عملاً عدائياً موصوفاً لافشال الجهود والمساعي الديبلوماسية التي يقوم بها لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمها الولايات المتحدة الاميركية لتثبيت الاستقرار ووقف الأعمال العدائية الاسرائيلية ضد لبنان".
 

وأكد رئيس الجمهورية أن هذه الغارات "تمثّل انتهاكاً جديداً لسيادة لبنان وخرقاً واضحاً للالتزامات الدولية، كما تعكس تنكّراً لإرادة المجتمع الدولي، ولا سيما قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى الالتزام الكامل بالقرار 1701 وتطبيقه بكل مندرجاته".
 

وجدد الرئيس عون الدعوة إلى الدول الراعية للاستقرار في المنطقة " إلى تحمّل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات فوراً، والضغط باتجاه احترام القرارات الدولية، بما يحفظ سيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضيه ويجنّب المنطقة مزيداً من التصعيد والتوتر".
 
 
 

مواضيع ذات صلة
بالأسماء: هؤلاء هم ضحايا "رامز ليفل الوحش" في رمضان 2026
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 16:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط شهداء إثر الغارة التي استهدفت حي حطين في مخيم عين الحلوة
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 16:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادة "حزب الله" بقاعا كرمت السفير الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 16:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 16:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24

