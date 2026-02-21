هؤلاء هم شهداء "حزب الله" إثر غارات البقاع.. إليكم الصور والأسماء

13 شهيداً وأكثر من 24 جريحاً، هي حصيلة الغارات التي استهدفت البقاع، مساء الجمعة، من بينهم مسؤولون وعناصر في " ".



الغارات التي حصلت استهدفت مبانٍ سكنية في مناطق مختلفة، فيما جاءت بعد موعد الإفطار.



وميدانياً، فإن قصفت مرتفعات الشعرة بمحيط بلدة النبي شيت - شرق ، فيما استهدفت غارات أخرى منزلاً خلف حلويات المنذر مقابل أوتوستراد ، فيما سُجل حصول غارة أخرى استهدفت منزلاً في بدنايل.



ويوم أمس، نعى "حزب الله" القيادي حسين محمد ياغي، نجل النائب السابق والمعاون الخاص لـ"أمين عام حزب الله" السابق الشهيد السيد حسن نصرالله، الراحل محمد حسين ياغي.



وفي بيانه، وصف الحزب ياغي بـ"القائد الجهادي"، ما يعني أنّ الشخصية المستهدفة ذات أهمية وشأن كبير في صفوف "الحزب".



أيضاً، تبين أن هناك مسؤولين وعناصر آخرين ضمن الحزب قضوا إثر الغارات، وهم: علي زيد الموسوي، محمد إبراهيم الموسوي، قاسم علي مهدي، حسنين ياسر السيبلاني، أحمد حسين الحاج حسن، حسين خير الله علاء الدين وأحمد محمد زعيتر.



وسبقت الهجوم على البقاع ضربة إسرائيلية أخرى استهدفت مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، حيث قضى عنصران من حركة "حماس" هما بلال الخطيب ومحمد الصاوي.



بدوره، دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بشدة الغارات التي نفذتها إسرائيل ليل أمس من البر والبحر مستهدفة منطقة صيدا وبلدات في البقاع، معتبراً أن استمرار هذه الاعتداءات "يشكّل عملاً عدائياً موصوفاً لافشال الجهود والمساعي الديبلوماسية التي يقوم بها لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمها الاميركية لتثبيت الاستقرار ووقف الأعمال العدائية الاسرائيلية ضد لبنان".



وأكد رئيس الجمهورية أن هذه الغارات "تمثّل انتهاكاً جديداً لسيادة لبنان وخرقاً واضحاً للالتزامات الدولية، كما تعكس تنكّراً لإرادة المجتمع الدولي، ولا سيما قرارات الداعية إلى الالتزام الكامل بالقرار 1701 وتطبيقه بكل مندرجاته".



وجدد الدعوة إلى الدول الراعية للاستقرار في المنطقة " إلى تحمّل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات فوراً، والضغط باتجاه احترام القرارات الدولية، بما يحفظ سيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضيه ويجنّب المنطقة مزيداً من التصعيد والتوتر".