تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هاني رعى مؤتمر مجلس إنماء الكورة

Lebanon 24
21-02-2026 | 07:12
A-
A+
هاني رعى مؤتمر مجلس إنماء الكورة
هاني رعى مؤتمر مجلس إنماء الكورة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رعى وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ممثلا بالمديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا ابو زيد، المؤتمرالثالث الذي ينظمه مجلس إنماء الكورة تحت عنوان "تنمية القطاع الزراعي في الكورة"، في مركز مجلس إنماء الكورة - أميون.



حضرالمؤنمر النواب: فادي كرم ، اديب عبد المسيح، جورج عطالله، رئيس اتحاد بلديات الكورة المهندس مالك فارس، العميد الدكتور ايلي كرم ممثلا رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس وراق، رئيس رابطة مخاتير الكورة شادي المسيح، رؤساء البلديات ومخاتير ،مزارعين  ومهتمين.



بعد كلمة ترحيب من عريف المؤتمر الصيدلي شوقي الشماس. عرض رئيس مجلس إنماء الكورة ايلي درويش لنشاطات المجلس التي تضمن بعضها  نشر عدد من كتب التوعية الخاصة بالزراعة في الكورة خصوصا أن  أرض  الكورة غنية بالمياه ، كما أوضح انه "تم استصلاح الأرض المجاورة لمركز الانماء والتي تبلغ 2000متر مربع للاستفادة منها كسوق احد كوراني يبيع فيها المزارعين انتاجهم ، لأن العمل بالأرض يعزز انتماء الكوراني بارضه وتوجه بالتحية لمؤسسة المجلس الدكتور جورج جحى".



فارس



والقى رئيس اتحاد بلديات الكورة كلمة حيّا فيها الحضور، وقال: "حضوركم يا معالي الوزير بيننا اليوم هو رسالة دعم وثقة للمزارع الكوراني الذي لا يزال رغم كل التحديات متمسكاً بأرضه ومؤمناً بأن الزراعة ليست مجرد مهنة بل هوية وإنتماء ورسالة حياة. الكورة كما تعلمون عرفت تاريخياً بزراعة الزيتون حتى باتت شجرة الزيتون رمزاً لأرضها وعنواناً لصمود أهلها. هذه الشجرة المباركة لم تكن فقط مورداً إقتصادياً بل كانت مصدر كرامة وعيش كريم. اليوم نحن مدعوون جميعاً إلى حماية هذا الإرث وتطويره عبر تحديث أساليب الإنتاج وتحسين الجودة ودعم التصنيع الزراعي وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا مما يشكل خطوة أساسية لحماية المواسم الزراعية وينعكس إيجاباً على الإقتصاد المحلي والأمن الغذائي الوطني.ان تنمية القطاع الزراعي في الكورة يتطلب خطة متكاملة تقوم على إيلاء هذا القطاع الحيوي الإهتمام اللازم ودعمه بشكل مباشر من قبل وزارة الزراعة وذلك عن طريق: توفير الأدوية المناسبة لمكافحة الأمراض الزراعية المنتشرة التي تصيب المزروعات. تامين المواد الكيماوية اللازمة لتغذية الأشجار والحفاظ على نموها واستمراريتها.والأمر المهم أيضاً هو التركيز قدر الإمكان على الإرشاد الزراعي الفعال الذي يواكب التطور العلمي. * وكذلك تعزيز التعاون بين البلديات وإتحادها ووزارة الزراعة لإطلاق مشاريع مستدامة وذلك إيماناً منا بأن الشراكة بين الدولة والبلديات والقطاع الخاص هي السبيل الأمثل لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع ويحد من الهجرة عبر توفير فرص عمل لشبابنا ويعيد إلى قران دورها الحيوي".



وتوجه الى ممثل الوزير قائلا: "نعوّل على دعم وزارتكم الكريم لوضع الكورة في صلب الاستراتيجية الزراعية الوطنية لما تملكه من مقومات طبيعية وبشرية تؤهلها لتكون نموذجاً في الإنتاج الزراعي المستدام. ونضع كل هذه المطالب بين أيديكم آملين التجاوب السريع لما فيه خير للمزارعين والمجتمع ككل. ختاما نؤكد إن بلداتنا في الكورة ستبقى شريكاً فاعلاً في كل مبادرة تهدف إلى تنمية الأرض والإنسان لأننا نؤمن أن الإستثمار في الزراعة هو استثمار في بقاء أهلنا في أرضهم ووطنهم".



أبو زيد



ثم نقلت أبو زيد بكلمتها تحيات الوزير وقالت: "يشرفني أن أنقل إليكم تحيات معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وتقديره لهذه المبادرة التي تعكس وعياً تنموياً قائماً على التخطيط العلمي والحوار التشاركي للنهوض بالقطاع الزراعي في قضاء الكورة، هذه المنطقة التي تتمتع بخصائص بيئية مميزة وتاريخ زراعي عريق، لا سيما في زراعة الزيتون والمحاصيل المتوسطية.إن تنمية القطاع الزراعي اليوم لم تعد مسألة إنتاج كمي فحسب، بل أصبحت عملية مركبة ترتكز على إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، وتحسين الإنتاجية المستدامة وتعزيز القيمة المضافة ورفع القدرة التنافسية ضمن سلاسل قيمة متكاملة".



أضافت: "إن أي رؤية علمية للنهوض بالزراعة في الكورة يجب أن تنطلق من الإدارة الرشيدة للتربة والمياه. فخصوبة التربة ليست مُعطى ثابتاً، بل هي ننظام حيوي ديناميكي يتأثر بأنماط الزراعة ، ونوعية الأسمدة ، وإدارة المخلفات الزراعيةلذلك، فإن اعتماد برامج تسميد مبنية على تحاليل مخبرية دورية، والتوازن بين الأسمدة الكيميائية والعضوية وإدخال الممارسات الزراعية المحافظة على التربة، كلها عناصر أساسية للحفاظ على الإنتاجية على المدى الطويل، ومنع تدهور الأراضي أو استنزافها. كما أن مواجهة تحديات التغير المناخي تتطلب اعتماد تقنيات ري حديثة واختيار أصناف متكيفة مع الظروف المحلية وتطبيق مُمارسات زراعية ذكية مناخياً تُقلل المخاطر وتعزز الاستقرار الإنتاجي إن تطوير القطاع الزراعي في الكورة لا يمكن أن يتحقق بجهود فردية متفرقة بل من خلال أطر تنظيمية فعالة، وفي مقدمتها الجمعيات التعاونية الزراعية. ا فالتعاونيات فعندما تُدار وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمحاسبة، تشكّل و أداةً استراتيجية لخفض كلفة المدخلات،وتنظيم عمليات الفرز والتوضيب والتخزين وتحسين شروط التفاوض في الأسواق، وتوحيد المعايير بما يضمن جودة المنتج واستقراره ومن منظور اقتصادي، فإن الاستثمار في التعاونيات هو استثمار في الاستدامة، لأنه يُعزِزُ قدرة المزارعين على الصمود ويحوّلهم من منتجين أفراد إلى فاعلين اقتصاديين منظمين ضمن سلاسل قيمة متكاملة".



وتابعت: "إن وزارة الزراعة، من خلال مديرياتها المختصة، ولا سيما المديرية العامة للزراعة والمديرية العامة للتعاونيات تعمل على تعزيز الإرشاد الزراعي المبني على المعرفة والبحث العلمي، دعم الحوكمة داخل التعاونيات وبناء قدراتها الإدارية والمالية، تطوير الشراكات مع البلديات واتحاداتها والمؤسسات الأكاديمية، توجيه الدعم نحو مشاريع إنتاجية مستدامة ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس. نحن نؤمن بأن التنمية الزراعية الناجحة تُبنى بالشراكة وتستند إلى بيانات دقيقة ومؤشرات أداء واضحة وآليات متابعة وتقييم مستمرة. ختاماً، إن الكورة تمتلك المقومات الطبيعية والبشرية لتكون نموذجاً وطنياً في الزراعة المستدامة عالية الجودة وما نحتاجه اليوم هو الانتقال من التشخيص إلى التنفيذ، ومن المبادرات المتفرقة إلى رؤية تكاملية واضحة المعالم. باسم معالي وزير الزراعة أؤكد التزام الوزارة بمواكبة توصيات هذا المؤتمر، والعمل مع جميع الشركاء لتحويل الزراعة في الكورة إلى قطاع أكثر إنتاجية، وأكثر استدامة، وأكثر قدرة على خلق القيمة المضافة وتعزيز السيادة الغذائية. معاً، نحو تنمية زراعية علمية عادلة، ومستدامة، ترتكز على المعرفة وتحترم البيئة وتخدم الإنسان".



محاضرات



وألقت رئيسة مصلحة زراعة لبنان الشمالي المهندسة سونيا الابيض المحاضرة الاولى التي تناولت دور المديريةالعامة للزراعة في خدمة الزراعة والمزارعين في قضاء الكورة.



وعرضت رئيسة دائرة التعاون في الشمال المهندسة اليغانيا مخول لدور الجمعيات التعاونية في ادارة العمليات لزيادة إنتاج المحاصيل.



وفي المحاضرة الثالثة ااكد رئيس قسم الزراعة في كلية عصام فارس للتكنولوجيا في جامعة البلمند الدكتور رودريغ بلعة عن امكانية التصنيع الزراعي والغذائي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البعريني يطالب بإعطاء مجلس إنماء الشمال الصلاحيات لإنقاذ المواطنين
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 16:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
فيصل كرامي: نطالب بمجلس إنماء وإعمار للشمال
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 16:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الانماء والاعمار ينفي ترميم المبنى المنهار سابقا
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 16:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الحسن التقي رئيس مجلس الإنماء والإعمار لمناقشة مشاريع إنمائية
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 16:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

المديرية العامة

الشمالي

التزام

الطويل

التركي

الشمال

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:03 | 2026-02-21
Lebanon24
09:00 | 2026-02-21
Lebanon24
08:51 | 2026-02-21
Lebanon24
08:38 | 2026-02-21
Lebanon24
08:32 | 2026-02-21
Lebanon24
08:23 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24