إستعداداً للحرب... هذا ما يقوم به "حزب الله"

ذكر موقع "العربية" أن التطورات الميدانية تشير إلى أن كما يستعد لضربة عسكرية مرتقبة عليه.



وتعد التي استهدفت ليل أمس، بحسب المراقبين، مقدمة قبيل بدء العملية العسكرية على والتي يبدو أنها ستكون متزامنة مع الضربة على إيران.

وبحسب مصادر العربية فإنه واستعداداً لذلك، يكثف حزب الله من اجتماعاته العسكرية والأمنية التنظيمية بهدف وضع خطط الحرب المرتقبة عليه.



وأكدت مصادر مقربة من حزب الله للعربية أن الحزب حالياً لا تديره قيادات لبنانية بل يتولى الأمر ضباط من ، عدد منهم كان في لبنان وعدد آخر وصل مؤخراً، بعد تزايد الحديث عن احتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران .



وأضافت المصادر أن هؤلاء الضباط يتولون ليس فقط إعادة بناء قدرات الحزب وحسب لكنهم يشرفون بشكل شخصي على الخطط ويعقدون اجتماعات مع كوادر حزب الله في أكثر من منطقة لإعطاء التعليمات والتوجيهات، ومنها اجتماع الوحدة الصاروخية في البقاع الذي استهدفته ليل الجمعة.



وختمت المصادر المقربة من حزب الله بالقول إن الجولة العسكرية الإسرائيلية على حزب الله آتية آتية وإن المسألة مسألة توقيت لا أكثر.