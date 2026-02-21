تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

المطران إبراهيم يهنئ بإعلان المكرم الأب بشارة أبو مراد طوباوياً.. ويدعو الى قرع اجراس الكنائس فرحاً

Lebanon 24
21-02-2026 | 07:50
المطران إبراهيم يهنئ بإعلان المكرم الأب بشارة أبو مراد طوباوياً.. ويدعو الى قرع اجراس الكنائس فرحاً
المطران إبراهيم يهنئ بإعلان المكرم الأب بشارة أبو مراد طوباوياً.. ويدعو الى قرع اجراس الكنائس فرحاً photos 0
عبّر رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، سيادة المطران إبراهيم مخايل ابراهيم عن فرحته العميقة بإعلان الفاتيكان اليوم، \ المكرم الأب بشارة أبو مراد طوباوياً على مذابح الكنيسة، معتبراً أن هذا الحدث يشكّل محطة روحية ووطنية مضيئة في تاريخ الكنيسة جمعاء، وكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في لبنان والعالم. وأكد أن هذا الإعلان هو ثمرة مسيرة طويلة من القداسة والخدمة والتضحية عاشها الأب بشارة أبو مراد بأمانة وإنجيلية عميقة.

ونوّه المطران ابراهيم بأن الأب بشارة أبو مراد تميّز بحياة صلاة عميقة، وتفانٍ في خدمة الرعية، وغيرة رسولية في نشر الإيمان، خاصة في الأوساط البسيطة والفقيرة. وقد عُرف بتواضعه ومحبة الناس له، حتى أصبح مثالاً للكاهن الراعي الذي يعيش إنجيل المسيح قولاً وفعلاً.
كما توجّه سيادته بتهنئة خاصة إلى أهالي زحلة المدينة التي وُلد فيها الطوباوي الجديد، معتبراً أن هذا الحدث يشرّف زحلة وأهلها وابرشيتنا المباركة،  ويؤكد رسالتها التاريخية في احتضان الدعوات الكهنوتية والروحية. وقال إن زحلة اليوم تفرح بابنها الذي ارتقى إلى مجد المذابح مثالاً للإيمان والقداسة.
كذلك هنّأ المطران ابراهيم الرهبانية الباسيلية المخلصية التي انتمى إليها الطوباوي، مثنياً على رسالتها الروحية والتربوية والوطنية، ودورها في تنشئة أجيال من الكهنة والرهبان الملتزمين بخدمة الكنيسة والمجتمع.
وختم المطران إبراهيم تهنئته بالتأكيد أن هذا الحدث ليس فقط تكريماً لشخص الأب بشارة أبو مراد، بل هو دعوة متجددة لكل المؤمنين للاقتداء بسيرته والسير في درب القداسة، مشدداً على أن لبنان ما زال أرض قديسين وشهود أحياء للإيمان.
ودعا سيادته الى قرع اجراس الكنائس في زحلة فرحا" بهذه النعمة السماوية.
