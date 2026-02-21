تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
12
o
بعلبك
6
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
وصول بعثة منتخب لبنان لكرة السلة الى صربيا
Lebanon 24
21-02-2026
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصلت
صباح اليوم
بعثة منتخب
لبنان
لكرة السلة الى العاصمة
الصربية بلغراد
، وكان في استقبالها في مطار
نيكولا تسلا
سفير لبنان
لدى
جمهورية صربيا
يوسف جبر
.
وسيقيم المنتخب اللبناني مخيماً تدريبياً لغاية ٢٥/٢/٢٠٢٦ تتخلله مباريات ودية مع أندية صربية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منتخبُ "الأرز" إلى صربيا.. معسكر تدريبي حاسم قبل تصفيات المونديال
Lebanon 24
منتخبُ "الأرز" إلى صربيا.. معسكر تدريبي حاسم قبل تصفيات المونديال
21/02/2026 19:18:20
21/02/2026 19:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعثة "سيدات البوشرية" للكرة الطائرة إلى الشارقة للمشاركة في دورة الألعاب العربية
Lebanon 24
بعثة "سيدات البوشرية" للكرة الطائرة إلى الشارقة للمشاركة في دورة الألعاب العربية
21/02/2026 19:18:20
21/02/2026 19:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز هومنتمن على التضامن حراجل بنتيجة 96-82 ضمن المرحلة السادسة عشر من "ديكاتلون" بطولة لبنان لكرة السلة
Lebanon 24
فوز هومنتمن على التضامن حراجل بنتيجة 96-82 ضمن المرحلة السادسة عشر من "ديكاتلون" بطولة لبنان لكرة السلة
21/02/2026 19:18:20
21/02/2026 19:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز الحكمة على أنترانيك بنتيجة 114-95 ضمن المرحلة الرابعة عشر من "ديكاتلون" بطولة لبنان لكرة السلة
Lebanon 24
فوز الحكمة على أنترانيك بنتيجة 114-95 ضمن المرحلة الرابعة عشر من "ديكاتلون" بطولة لبنان لكرة السلة
21/02/2026 19:18:20
21/02/2026 19:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
رياضة
الصربية بلغراد
جمهورية صربيا
نيكولا تسلا
صباح اليوم
سفير لبنان
يوسف جبر
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
من سياسيين ورجال دين.. بيانات تهنئة بإعلان الأب أبو مراد طوباوياً
Lebanon 24
من سياسيين ورجال دين.. بيانات تهنئة بإعلان الأب أبو مراد طوباوياً
12:00 | 2026-02-21
21/02/2026 12:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
Lebanon 24
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
12:00 | 2026-02-21
21/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدث عن وزير الطاقة.. ماذا كشف باسيل عن "زيادة البنزين"؟
Lebanon 24
تحدث عن وزير الطاقة.. ماذا كشف باسيل عن "زيادة البنزين"؟
11:45 | 2026-02-21
21/02/2026 11:45:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في الجنوب.. طائرة مسيرة إسرائيلية تُلقي قنبلة صوتية
Lebanon 24
في الجنوب.. طائرة مسيرة إسرائيلية تُلقي قنبلة صوتية
11:24 | 2026-02-21
21/02/2026 11:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لحود استنكر غارات البقاع: الإجرام الإسرائيلي تخطى وقف إطلاق النار وكل حدود إنسانية
Lebanon 24
لحود استنكر غارات البقاع: الإجرام الإسرائيلي تخطى وقف إطلاق النار وكل حدود إنسانية
11:17 | 2026-02-21
21/02/2026 11:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
00:26 | 2026-02-21
21/02/2026 12:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن زيادة الرواتب.. بالدولار أو بالليرة؟
Lebanon 24
معلومة عن زيادة الرواتب.. بالدولار أو بالليرة؟
16:20 | 2026-02-20
20/02/2026 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:00 | 2026-02-21
من سياسيين ورجال دين.. بيانات تهنئة بإعلان الأب أبو مراد طوباوياً
12:00 | 2026-02-21
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
11:45 | 2026-02-21
تحدث عن وزير الطاقة.. ماذا كشف باسيل عن "زيادة البنزين"؟
11:24 | 2026-02-21
في الجنوب.. طائرة مسيرة إسرائيلية تُلقي قنبلة صوتية
11:17 | 2026-02-21
لحود استنكر غارات البقاع: الإجرام الإسرائيلي تخطى وقف إطلاق النار وكل حدود إنسانية
11:00 | 2026-02-21
"لبنان إلى أين"؟ تقريرٌ إماراتي يتحدث عن الانتخابات والسلاح
فيديو
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
21/02/2026 19:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 19:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
21/02/2026 19:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24