باسيل وقّع مع 6 من المرشحين المحتملين في الدائرة 16 مذكرة ربط نزاع مع "الخارجية"

Lebanon 24
21-02-2026 | 08:03
باسيل وقّع مع 6 من المرشحين المحتملين في الدائرة 16 مذكرة ربط نزاع مع الخارجية
استكمالًا للخطوات التي أعلن عنها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بهدف حماية حق المنتشرين في التصويت والترشح في الخارج، وقّع رئيس التيار، مع 6 من المرشحين المحتملين في الدائرة 16، مذكرة ربط نزاع مع وزارة الخارجية والمغتربين، لحثّها على القيام بواجباتها لحماية حق التمثيل الذي كرّسه قانون الانتخابات للمنتشرين.
وقد حمّلت المذكرة وزارة الخارجية والمغتربين المسؤولية عن التقاعس في تنفيذ القانون خاصةً ان آليات تطبيقه واضحة في ضوء التقارير الصادرة عن اللجان المشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية بحسب ما ينصّ عليه القانون بوضوح، وبالتالي ربطت معها نزاعاً قانونياً وقضائياً يتم اللجوء اليه في حال اصرارها على عدم تنفيذ القانون واحقاق حقوق المنتشرين المنصوص عنها في الاقتراع، والتمثيل والترشّح في الخارج.
 
وزارة الخارجية والمغتربين

التيار الوطني الحر

النائب جبران باسيل

قانون الانتخابات

وزارة الخارجية

التيار الوطني

جبران باسيل

باسيل ب

