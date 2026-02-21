فياض شكر المعزين بوفاة والده

قدم الوزير السابق وليد فياض وعائلة والده المرحوم المهندس الدكتور رهيف فياض بالشكر من المعزّين، وذلك في بيان جاء فيه:



"تتقدم عائلة المرحوم المهندس رهيف فياض بجزيل الشكر والامتنان من جميع الذين شاركوها مصابها الأليم وواسوها بحضورهم أو باتصالاتهم أو برسائلهم، وتخص بالذكر: فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وعقيلته الكريمة، فخامة رئيس الجمهورية الأسبق وعقيلته الكريمة، فخامة رئيس الجمهورية الأسبق العماد إميل لحود، دولة رئيس مجلس النواب ، دولة الاسبق ، دولة رئيس الاسبق فؤاد السنيورة، سيادة متروبوليت المطران الياس عوده الكلي الطوبى، أصحاب المعالي والسعادة النواب والوزراء الحاليين والسابقين المحترمين، رفاق المسيرة الوطنية والنضالية ورؤساء الأحزاب الكرام، زملاء المهنة من النقباء والمهندسين والأساتذة الجامعيين الأفاضل، زملاء الادارة العامة والمؤسسات العامة والأجهزة الأمنية الأحبة، الطلاب الجامعيين والأقارب وسائر الأحبة الأوفياء، لقد كانت مواساتكم الصادقة خير عزاء لقلوبنا، وعربون محبة ووفاء نعتزّ به، إننا إذ نشكركم مجدداً، نسأل الله أن يحفظكم ويجزيكم خير جزاء. الرحمة للفقيد الغالي ولكل الراقدين على رجاء القيامة".

