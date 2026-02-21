تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

"الوضع ما رح يبقى هيك"... الأب خنيصر عن الطقس: "حضروا حالكن البرد القارس راجع"

Lebanon 24
21-02-2026 | 08:14
"الوضع ما رح يبقى هيك"... الأب خنيصر عن الطقس: "حضروا حالكن البرد القارس راجع"
الوضع ما رح يبقى هيك... الأب خنيصر عن الطقس: حضروا حالكن البرد القارس راجع photos 0
قال المتخصص في الأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، إنّ سبب موجة الدفء التي تُسيطر على لبنان، هو تمدّد الكتل الدافئة من صحراء مصر وشبه الجزيرة العربيّة.
 
 
وأضاف الأب خنيصر أنّ "الوضع ما رح يبقى هيك"، والأجواء ستنقلب رأساً على عقب الأسبوع المقبل".
 
 
وتابع: "هناك منخفضان جويّان فوق تركيا. الأوّل: سيُؤثّر على لبنان يوم الأحد والإثنين بأمطار متفرقة وليست غزيرة، ولن تشمل كافة المناطق اللبنانية. والثاني: سيؤثّر على لبنان من الأربعاء حتّى صباح الجمعة، وستعود الثلوج على الجبال المتوسطة وعلى المرتفعات، على أنّ تكون الأمطار ممتازة".
 
 
وقال الأب خنيصر: "جايي البرد وراجع الثلج والشتي، وهيك بكون شباط عم بودعنا بالخيرات الجيّدة، حضروا حالكن البرد القارس راجع".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
