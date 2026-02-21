"الوضع ما رح يبقى هيك"... الأب خنيصر عن الطقس: "حضروا حالكن البرد القارس راجع"

قال المتخصص في الأحوال الجويّة الأب ، إنّ سبب موجة الدفء التي تُسيطر على ، هو تمدّد الكتل الدافئة من صحراء مصر وشبه العربيّة.

وأضاف الأب أنّ "الوضع ما رح يبقى هيك"، والأجواء ستنقلب رأساً على عقب الأسبوع المقبل".

وتابع: "هناك منخفضان جويّان فوق . الأوّل: سيُؤثّر على لبنان والإثنين بأمطار متفرقة وليست غزيرة، ولن تشمل كافة المناطق . والثاني: سيؤثّر على لبنان من الأربعاء حتّى صباح الجمعة، وستعود الثلوج على الجبال المتوسطة وعلى المرتفعات، على أنّ تكون الأمطار ممتازة".

وقال الأب خنيصر: "جايي البرد وراجع الثلج والشتي، وهيك بكون شباط عم بودعنا بالخيرات الجيّدة، حضروا حالكن البرد القارس راجع".