جعجع التقى الدكاش والمرشحين عن دائرة كسروان – الفتوح

التقى " " في معراب، عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الدكاش والمرشحين عن دائرة كسروان – غوستاف ، منصور البون ولويس ، بالإضافة الى منسق "المنطقة" نهرا بعيني.



ووضع المرشحون رئيس حزب "القوات" في أجواء انتخابات ، حيث تم بعدها مناقشة العملية بجوانبها كافة.



وصاغ المجتمعون خطة تحرك واضحة للمرشحين الثلاثة، بانتظار الخطة الكاملة بعد استكمال تشكيل اللائحة.



