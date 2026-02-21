ألفا: تأثّر خدمة "الداتا" في الجنوب بعطل جزئيّ

أعلنت شركة "ألفا" في بيان، أن "خدمة الداتا في بعض مناطق الجنوب تأثرت بعطل جزئي طرأ على الشبكة، وتعمل الفرق الفنية على معالجة المسألة لإعادة الخدمة إلى طبيعتها في أسرع وقت".





وتقدّمت "ألفا" من مشتركيها "بالاعتذار عن أي إزعاج قد يكون قد نتج من هذا الأمر".

