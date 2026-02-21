تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المطران تابت يهنئ الكنيسة الكاثوليكية بإعلان الأب بشاره أبو مراد طوباويًا

Lebanon 24
21-02-2026 | 09:23
A-
A+
المطران تابت يهنئ الكنيسة الكاثوليكية بإعلان الأب بشاره أبو مراد طوباويًا
المطران تابت يهنئ الكنيسة الكاثوليكية بإعلان الأب بشاره أبو مراد طوباويًا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أبرق راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول – مروان تابت إلى كل من بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف عبسي، وإلى راعي أبرشية كندا للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميلاد جاويش، والرئيس العام للرهبانية المخلصية الأرشمندريت أنطوان رزق، مباركًا لأبناء الكنيسة الكاثوليكية إعلان المكرم الأب بشاره أبو مراد طوباويًا في الكنيسة الكاثوليكية.

وجاء في البرقية: أحبائي في الربّ، إخوتي وأخواتي في طائفة الروم الكاثوليك الملكيين،

بفرحٍ لا يوصف وقلوبٍ ممتلئة بالإيمان، أرفع إليكم أحر التهاني والتبريك بمناسبة إعلان المكرّم الأب بشارة أبو مراد طوباويًا على مذابح الكنيسة الكاثوليكية. إن هذه المناسبة ليست مجرّد اعتراف بشجاعة وإيمان رجلٍ من رجال الله، بل هي عيد لكل واحد منا، إذ تُذكّرنا بأنّ طريق القداسة لا يزال حيًا بيننا، وأنّ شهادة المحبة والتضحية تبقى النور الذي يضيء دروبنا في عالم يزداد تعقيدًا.

إن إعلان الأب بشارة طوباويًا هو دعوة لنا جميعًا للتأمّل في معنى الإيمان الحقيقي، والتمسّك بالقيم المسيحية الأصيلة: المحبّة، الصبر، الإخلاص لله وللإنسان. وها نحن اليوم، ونحن نرفع أعيننا إلى مثال الأب بشارة، نجد أمامنا نموذجًا حيًا للإيمان الراسخ، وللثبات في مواجهة الشدائد، وللقدرة على تحويل الألم إلى رسالة أمل.

أدعو كلّ واحد منكم، إخوتي وأخواتي، إلى أن يجعل من هذه المناسبة لحظة لتجديد العهد مع المسيح، ولتعزيز روح الجماعة والمحبة بين جميع المؤمنين. وليكن مسار الأب بشارة أبو مراد نورًا يهدي خطواتنا، ولتستمر الكنيسة الكاثوليكية في لبنان وفي الشتات، حاملة رسالة الإيمان، والشهادة، والمحبة لكل شعوب الأرض.

فلنفرح جميعًا في الرب، ولنحتفل بهذه اللحظة المجيدة معًا، شاكرين الله على هذه النعمة، ومتضرعين أن نكون دائمًا على قدر الرسالة التي وضعها في قلب كل واحد منا.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المطران إبراهيم يهنئ بإعلان المكرم الأب بشارة أبو مراد طوباوياً.. ويدعو الى قرع اجراس الكنائس فرحاً
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 19:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... الإعلان عن تطويب الأب بشارة أبو مراد
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 19:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24
من سياسيين ورجال دين.. بيانات تهنئة بإعلان الأب أبو مراد طوباوياً
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 19:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وديع الخازن هنأ طائفة الروم الملكيين الكاثوليك والرهبانية الباسيلية المخلصية بتطويب الأب بشارة أبو مراد
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 19:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الملكيين الكاثوليك

مار مارون

الكاثوليك

المسيحية

الكنيست

مسيحية

المسيح

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:45 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:24 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:17 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-21
Lebanon24
12:00 | 2026-02-21
Lebanon24
11:45 | 2026-02-21
Lebanon24
11:24 | 2026-02-21
Lebanon24
11:17 | 2026-02-21
Lebanon24
11:00 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24