البزري: نعيش في بلد تهتم فيه الحكومة بالأرقام لا بمعاناة المواطنين

كتب النائب الدكتور عبدالرحمن عبر منصة "أكس": "شاءت الربانية أن يلتقي الصومان الإسلامي والمسيحي في توقيتٍ واحدٍ، دعوةً لتطهير القلوب وتعزيز وحدة اللبنانيين. لكن السياسات الحكومية جمعتهم أيضاً في الهمّ والغلاء، عبر ضرائب ورسوم انعكست فوراً على الأسعار وزادت الضيق المعيشي في شهر الخير والبركات. نعيش في بلدٍ تهتم فيه الحكومة بالأرقام لا بمعاناة المواطنين".



