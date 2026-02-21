تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
12
o
بعلبك
6
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
عبد المسيح: استجابة لنداء فيع والكورة وزارة الصحة تضع خطة لمتابعة ملف الأمراض السرطانية
Lebanon 24
21-02-2026
|
09:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب
أديب عبد المسيح
عبر منصة "اكس": "استجابة لنداء فيع والكورة،
وزارة الصحة
تضع خطة علمية لمتابعة ملف الأمراض السرطانية.
ردًا على النداء الذي أطلقته لحماية بلدة فيع، ومن خلالها كل
الكورة
، تشرّفت بتلبية دعوة معالي
وزير الصحة
الدكتور ركان نصرالدين للاجتماع به وبفريقه المتخصص في الأمراض السرطانية، وذلك بحضور مندوبة بلدية فيع، السيدة
ريم حيدر
، المتخصصة في العلوم الكيميائية والمعادن الثقيلة. وقد وضعنا سويًا خطة شاملة لمعالجة هذا الملف، على أن يتم نقله بشكل علمي ومنهجي إلى مركز الأمراض السرطانية التابع لوزارة الصحة. كما سيتقدم معالي الوزير بإخبار إلى الجهات المختصة، ووزارتي البيئة والصناعة، بهدف
إعادة تشغيل
الحساس الإلكتروني (Sensor) في بلدة فيع. أتوجه بالشكر إلى بلدية فيع ورئيسها على تجاوبهم، كما أشكر وزارة الصحة على تلبية هذا النداء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحديات قضاء الكورة بين عبد المسيح وسفير قطر
Lebanon 24
تحديات قضاء الكورة بين عبد المسيح وسفير قطر
21/02/2026 19:19:35
21/02/2026 19:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة بغزة تنفي تسجيل أي إصابات بمرض "الليبتوسبيروزيس"
Lebanon 24
وزارة الصحة بغزة تنفي تسجيل أي إصابات بمرض "الليبتوسبيروزيس"
21/02/2026 19:19:35
21/02/2026 19:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة في صنعاء للتلفزيون العربي: كثير من الأمراض تنتشر في اليمن بسبب سوء التغذية وقلة الإمكانيات
Lebanon 24
وزارة الصحة في صنعاء للتلفزيون العربي: كثير من الأمراض تنتشر في اليمن بسبب سوء التغذية وقلة الإمكانيات
21/02/2026 19:19:35
21/02/2026 19:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الشورى اليمني: ندعو "الانتقالي" إلى سرعة الاستجابة لنداء السعودية
Lebanon 24
مجلس الشورى اليمني: ندعو "الانتقالي" إلى سرعة الاستجابة لنداء السعودية
21/02/2026 19:19:35
21/02/2026 19:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أديب عبد المسيح
وزارة الصحة
إعادة تشغيل
عبد المسيح
وزير الصحة
ريم حيدر
المعادن
الكورة
تابع
قد يعجبك أيضاً
من سياسيين ورجال دين.. بيانات تهنئة بإعلان الأب أبو مراد طوباوياً
Lebanon 24
من سياسيين ورجال دين.. بيانات تهنئة بإعلان الأب أبو مراد طوباوياً
12:00 | 2026-02-21
21/02/2026 12:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
Lebanon 24
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
12:00 | 2026-02-21
21/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدث عن وزير الطاقة.. ماذا كشف باسيل عن "زيادة البنزين"؟
Lebanon 24
تحدث عن وزير الطاقة.. ماذا كشف باسيل عن "زيادة البنزين"؟
11:45 | 2026-02-21
21/02/2026 11:45:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في الجنوب.. طائرة مسيرة إسرائيلية تُلقي قنبلة صوتية
Lebanon 24
في الجنوب.. طائرة مسيرة إسرائيلية تُلقي قنبلة صوتية
11:24 | 2026-02-21
21/02/2026 11:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لحود استنكر غارات البقاع: الإجرام الإسرائيلي تخطى وقف إطلاق النار وكل حدود إنسانية
Lebanon 24
لحود استنكر غارات البقاع: الإجرام الإسرائيلي تخطى وقف إطلاق النار وكل حدود إنسانية
11:17 | 2026-02-21
21/02/2026 11:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
00:26 | 2026-02-21
21/02/2026 12:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن زيادة الرواتب.. بالدولار أو بالليرة؟
Lebanon 24
معلومة عن زيادة الرواتب.. بالدولار أو بالليرة؟
16:20 | 2026-02-20
20/02/2026 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:00 | 2026-02-21
من سياسيين ورجال دين.. بيانات تهنئة بإعلان الأب أبو مراد طوباوياً
12:00 | 2026-02-21
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
11:45 | 2026-02-21
تحدث عن وزير الطاقة.. ماذا كشف باسيل عن "زيادة البنزين"؟
11:24 | 2026-02-21
في الجنوب.. طائرة مسيرة إسرائيلية تُلقي قنبلة صوتية
11:17 | 2026-02-21
لحود استنكر غارات البقاع: الإجرام الإسرائيلي تخطى وقف إطلاق النار وكل حدود إنسانية
11:00 | 2026-02-21
"لبنان إلى أين"؟ تقريرٌ إماراتي يتحدث عن الانتخابات والسلاح
فيديو
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
21/02/2026 19:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 19:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
21/02/2026 19:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24