عبد المسيح: استجابة لنداء فيع والكورة وزارة الصحة تضع خطة لمتابعة ملف الأمراض السرطانية

كتب النائب عبر منصة "اكس": "استجابة لنداء فيع والكورة، تضع خطة علمية لمتابعة ملف الأمراض السرطانية.







ردًا على النداء الذي أطلقته لحماية بلدة فيع، ومن خلالها كل ، تشرّفت بتلبية دعوة معالي الدكتور ركان نصرالدين للاجتماع به وبفريقه المتخصص في الأمراض السرطانية، وذلك بحضور مندوبة بلدية فيع، السيدة ، المتخصصة في العلوم الكيميائية والمعادن الثقيلة. وقد وضعنا سويًا خطة شاملة لمعالجة هذا الملف، على أن يتم نقله بشكل علمي ومنهجي إلى مركز الأمراض السرطانية التابع لوزارة الصحة. كما سيتقدم معالي الوزير بإخبار إلى الجهات المختصة، ووزارتي البيئة والصناعة، بهدف الحساس الإلكتروني (Sensor) في بلدة فيع. أتوجه بالشكر إلى بلدية فيع ورئيسها على تجاوبهم، كما أشكر وزارة الصحة على تلبية هذا النداء".

