محافظ البقاع هنأ طائفة الروم الملكيين الكاثوليك والرهبانية الباسيلية المخلصية واهالي زحلة بتطويب الأب بشارة أبو مراد

هنأ محافظ القاضي طائفة الروم والرهبانية الباسيلية المخلصية واهالي بمناسبة تطويب الأب بشارة أبو مراد.















وأعرب عن "مشاعر الفرح والاعتزاز لهذه المحطة الروحية المباركة التي تُكلّل مسيرة إيمانية حافلة بالعطاء والتجرد والخدمة، بخاصة ان نعمة التطويب تتزامن مع ذكرى وفاة الطوباوي في الثاني والعشرين من شهر شباط".















وقال في بيان: "إن هذا الحدث الكنسي المجيد يشكّل فخرًا للبنان وللكنيسة جمعاء، ويعكس صورة مشرقة عن رسالة القداسة المتجذّرة في أرضنا. نسأل الله أن يكون هذا التطويب بركة جديدة تتجدّد بها القيم الروحية والإنسانية في مجتمعنا، وأن تبقى سيرة الأب بشارة أبو مراد منارة إيمان ورجاء للأجيال الآتية".

