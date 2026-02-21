تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
وديع الخازن هنأ طائفة الروم الملكيين الكاثوليك والرهبانية الباسيلية المخلصية بتطويب الأب بشارة أبو مراد
Lebanon 24
21-02-2026
|
10:24
هنأ عميد المجلس العام
الماروني
الوزير السابق وديع
الخازن
، طائفة الروم
الملكيين الكاثوليك
في
لبنان
والعالم، والرهبانية الباسيلية المخلصية بمناسبة إعلان تطويب الأب بشارة أبو مراد.
وقال في بيان: "هذا الحدث الروحي يُسلّط الضوء على حياة مليئة بالإيمان والعطاء والتفاني في خدمة الإنسان. لا شك بأن تطويب الأب بشارة يُشكّل محطة متميّزة في تاريخ الكنيسة الشرقية، ويُجسّد القيَم الأساسية التي يعتز بها لبنان، من إيمان ومحبّة وتعايش مشترك، كما يعكس الدور الرائد للرهبانيات
اللبنانية
في التعليم والخدمة الاجتماعية والتربوية".
وأمل أن يكون هذا الإنجاز "مصدر تشجيع وأمل لكلّ اللبنانيين، ودافعاً لتعزيز التمسّك بالقيم الروحية والوطنية التي توحّد المجتمع وتدعم وحدته". راجيا أن تبقى سيرة الأب بشارة أبو مراد "مثالاً يُحتذى به في الإيمان والتواضع وخدمة الآخرين، وأن ينعم الله على طائفة الروم الملكيين
الكاثوليك
بالمزيد من الثبات والنعمة في رسالتها الروحية والوطنية" .
