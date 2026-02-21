تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
5
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
لحود استنكر غارات البقاع: الإجرام الإسرائيلي تخطى وقف إطلاق النار وكل حدود إنسانية
Lebanon 24
21-02-2026
|
11:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
توجّه الرئيس العماد اميل
لحود
بالتعزية إلى عائلات
الشهداء
الذين سقطوا في
البقاع
، أمس الجمعة، إثر عدوان إسرائيلي استهدف مناطق عدة هناك، قائلاً إن "هؤلاء الشهداء رووا أرض البقاع كما روى رفاق لهم أرض الجنوب".
وتمنى لحود "للجرحى الشفاء العاجل، خصوصاً الأطفال الذين يُعتبرون الضحية الأكبر لآلة القتل
الإسرائيلية
التي لا تعرف رحمة".
وفي بيان له، قال لحود: "لن نكرّر ما سبق أن قلناه عن الإجرام
الإسرائيلي
الذي تخطّى اتفاق وقف إطلاق النار وكلّ حدودٍ إنسانيّة، مستفيداً من دعمٍ أميركي غير مسبوق يشكّل غطاءً دوليّاً له. ان ما يفعله الإسرائيلي لم يعد يفاجئنا، تماماً كما لا يصدمنا الصمت الدولي الذي يبلغ حدّ التآمر، إلا أنّنا نقف مصدومين أمام بعض ردّات الفعل الداخليّة التي تبرّر للقاتل وتهاجم المقتول، ولا تكفّل نفسها عناء استنكار قتل اللبنانيّين على أرضٍ لبنانيّة".
وختم لحود: "نعيد التذكير بما نحن على قناعةٍ تامّة به، وهو أنّ شعور فريقٍ لبنانيّ بالانتصار على فريقٍ آخر بفضل قوّةٍ خارجيّة لا يبني وطناً بل يتسبّب بمزيدٍ من انهيار الوطن، وهذا يعادل في ضرره ما يفعله الإسرائيلي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حمية: البقاع قدّم للعالم دليلًا جديدًا على الإجرام الإسرائيلي
Lebanon 24
حمية: البقاع قدّم للعالم دليلًا جديدًا على الإجرام الإسرائيلي
21/02/2026 21:57:12
21/02/2026 21:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تايلاند وكمبوديا تبدآن اليوم مفاوضات وقف إطلاق النار على الحدود
Lebanon 24
تايلاند وكمبوديا تبدآن اليوم مفاوضات وقف إطلاق النار على الحدود
21/02/2026 21:57:12
21/02/2026 21:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الهجوم على عناصر حماس رد على انتهاك وقف إطلاق النار أمس شرقي رفح
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الهجوم على عناصر حماس رد على انتهاك وقف إطلاق النار أمس شرقي رفح
21/02/2026 21:57:12
21/02/2026 21:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نشاط وحدة الصواريخ بحزب الله يعد خرقا لتفاهمات وقف النار
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نشاط وحدة الصواريخ بحزب الله يعد خرقا لتفاهمات وقف النار
21/02/2026 21:57:12
21/02/2026 21:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
الشهداء
البقاع
العاج
شهداء
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. هل اتُّخذ القرار بتأجيل الانتخابات؟
Lebanon 24
بالفيديو.. هل اتُّخذ القرار بتأجيل الانتخابات؟
14:48 | 2026-02-21
21/02/2026 02:48:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ مُثير عن "ضابط سوري" تعامل مع إسرائيل.. ما علاقة بيروت؟
Lebanon 24
تقريرٌ مُثير عن "ضابط سوري" تعامل مع إسرائيل.. ما علاقة بيروت؟
14:30 | 2026-02-21
21/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك ميناسيان: تطويب الأب أبو مراد يشكل بركة جديدة تفيض على الكنيسة والوطن
Lebanon 24
البطريرك ميناسيان: تطويب الأب أبو مراد يشكل بركة جديدة تفيض على الكنيسة والوطن
14:15 | 2026-02-21
21/02/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجية: الانتخابات استحقاق داخلي ولا معلومات عن رسائل خارجية لتأجيلها
Lebanon 24
فرنجية: الانتخابات استحقاق داخلي ولا معلومات عن رسائل خارجية لتأجيلها
14:10 | 2026-02-21
21/02/2026 02:10:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات في بلدة لبنانية عند موعد الإفطار.. إشكال وتضارب!
Lebanon 24
إصابات في بلدة لبنانية عند موعد الإفطار.. إشكال وتضارب!
14:02 | 2026-02-21
21/02/2026 02:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
00:26 | 2026-02-21
21/02/2026 12:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن زيادة الرواتب.. بالدولار أو بالليرة؟
Lebanon 24
معلومة عن زيادة الرواتب.. بالدولار أو بالليرة؟
16:20 | 2026-02-20
20/02/2026 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:48 | 2026-02-21
بالفيديو.. هل اتُّخذ القرار بتأجيل الانتخابات؟
14:30 | 2026-02-21
تقريرٌ مُثير عن "ضابط سوري" تعامل مع إسرائيل.. ما علاقة بيروت؟
14:15 | 2026-02-21
البطريرك ميناسيان: تطويب الأب أبو مراد يشكل بركة جديدة تفيض على الكنيسة والوطن
14:10 | 2026-02-21
فرنجية: الانتخابات استحقاق داخلي ولا معلومات عن رسائل خارجية لتأجيلها
14:02 | 2026-02-21
إصابات في بلدة لبنانية عند موعد الإفطار.. إشكال وتضارب!
13:19 | 2026-02-21
ماذا وراء ضربة البقاع وعين الحلوة؟ رسالة بـ"صواريخ دقيقة"
فيديو
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
21/02/2026 21:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
21/02/2026 21:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 21:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24