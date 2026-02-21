تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

لحود استنكر غارات البقاع: الإجرام الإسرائيلي تخطى وقف إطلاق النار وكل حدود إنسانية

Lebanon 24
21-02-2026 | 11:17
لحود استنكر غارات البقاع: الإجرام الإسرائيلي تخطى وقف إطلاق النار وكل حدود إنسانية
توجّه الرئيس العماد اميل لحود بالتعزية إلى عائلات الشهداء الذين سقطوا في البقاع، أمس الجمعة، إثر عدوان إسرائيلي استهدف مناطق عدة هناك، قائلاً إن "هؤلاء الشهداء رووا أرض البقاع كما روى رفاق لهم أرض الجنوب".
 
 
وتمنى لحود "للجرحى الشفاء العاجل، خصوصاً الأطفال الذين يُعتبرون الضحية الأكبر لآلة القتل الإسرائيلية التي لا تعرف رحمة".
 
 
وفي بيان له، قال لحود: "لن نكرّر ما سبق أن قلناه عن الإجرام الإسرائيلي الذي تخطّى اتفاق وقف إطلاق النار وكلّ حدودٍ إنسانيّة، مستفيداً من دعمٍ أميركي غير مسبوق يشكّل غطاءً دوليّاً له. ان ما يفعله الإسرائيلي لم يعد يفاجئنا، تماماً كما لا يصدمنا الصمت الدولي الذي يبلغ حدّ التآمر، إلا أنّنا نقف مصدومين أمام بعض ردّات الفعل الداخليّة التي تبرّر للقاتل وتهاجم المقتول، ولا تكفّل نفسها عناء استنكار قتل اللبنانيّين على أرضٍ لبنانيّة".



وختم لحود: "نعيد التذكير بما نحن على قناعةٍ تامّة به، وهو أنّ شعور فريقٍ لبنانيّ بالانتصار على فريقٍ آخر بفضل قوّةٍ خارجيّة لا يبني وطناً بل يتسبّب بمزيدٍ من انهيار الوطن، وهذا يعادل في ضرره ما يفعله الإسرائيلي".

